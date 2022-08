Tennis Canada, si interrompe la corsa di Giorgi e Sinner

Jannik Sinner in Canada eliminato agli ottavi a Montreal da Pablo Carreno Busta. Anche Camila Giorgi ha terminato la sua corsa a Toronto dopo le belle vittorie dei giorni scorsi. La giocatrice marchigiana che difendeva il titolo si è arresa in 3 set ( 3-6, 6-0, 7-5) alla statunitense Pegula che vola ai quarti.

Sinner eliminato in Canada

Sinner è stato eliminato in Canada agli ottavi di finale nel Master 1000 di Montreal. L’altoatesino si è arreso in due set (6-2, 6-4) allo spagnolo Pablo Carreno Busta. Un torneo dunque avaro di soddisfazioni per il tennis azzurro che aveva visto anche l’eliminazione al primo turno di Berrettini e Fognini. Un brutto ko per il numero 12 del mondo che non ha certo incontrato la sua migliore giornata commettendo diversi errori. Il match è durato poco più di un’ora.

Giorgi fuori agli ottavi a Toronto

Termina l’avventura a Toronto, torneo WTA 1000 che aveva vinto lo scorso anno, per Camila Giorgi. In tre set ha perso contro l’americana Segula numero 7 del mondo.

Un buon avvio per la giocatrice di Macerata nel primo parziale, poi il crollo nel secondo che ridà grande fiducia all’avversaria. Equilibrio nel terzo set, poi la Giorgi butta al vento un match point e l’americana sul 5-5 trova il break che spalanca le porte verso la vittoria.

Una corsa che si interrompe sul più bello per Camila Giorgi a Toronto. Nei giorni scorsi la numero 29 del ranking mondiale si era esaltata grazie alla vittorie contro Raducanu e Mertens, contro Segula invece lo stop doloroso.