Tennis, doppio trionfo azzurro ad Umago . Sinner show

Tennis, doppio successo azzurro ad Umago e festa grande per l’Italia della racchetta. Ieri infatti al Croatia Open, torneo Atp 250 che si gioca sulla terra rossa, nel doppio ha vinto la coppia Simone Bolelli-Fabio Fognini mentre nel singolare c’è stato lo show di Jannick Sinner contro lo spagnolo Carlos Alcaraz .

Sinner il re di Umago

Si è riproposta ieri a Umago in Croazia la grande sfida tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Dopo l’acuto dell’altoatesino a Wimbledon con l’eliminazione ai quarti dell’iberico, è arrivato ieri il bis che vale il titolo del Croazia Open, torneo Atp 250.

Sull’erba e sulla terra rossa sono arrivati i successi di Sinner in questa sfida appassionante, chissà che il duello si possa riproporre anche sul cemento americano . Nella sfida croata l’azzurro dopo essere andato sotto al tie-break nel primo set si è rialzato alla grande dominando letteralmente il resto del match superando l’avversario nel secondo e terzo parziale per 6-1.

Una vittoria importantissima e una conferma del fatto che Sinner si candidi ad essere uno degli assoluti protagonisti del panorama del tennis mondiale nei prossimi anni. Per l’altoatesino arriva la settima vittoria in un torneo ATP, il primo successo stagionale.

A Umago trionfo Bolelli-Fognini

E’ stata doppia , anzi tripla la gioia azzurra se contiamo i nostri atleti che hanno alzato la coppa al cielo croato. Oltre a Sinner hanno infatti festeggiato anche Simone Bolelli e Fabio Fognini nel doppio. La coppia italiana ha battuto il duo britannico-finlandese formato da Loyd Glasspool e Harri Heliovaara con il punteggio di 5-7, 7-6, 10-7 . Bolelli e Fognini conquistarono 11 anni fa il loro primo titolo in coppia proprio a Umago.