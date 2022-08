Tennis ranking ATP, la nuova classifica maschile

La nuova classifica maschile del tennis ATP ha visto alcuni importanti cambiamenti dopo il torneo Master 1000 di Cincinnati. Il croato Borna Coric grazie alla vittoria in finale sul greco Stefanos Tsitsipas ha fatto un salto incredibile. Per lui risalita dalla posizione numero 152 alla numero 29.

Nuova classifica maschile tennis ATP

Cambiamenti nella classifica di tennis maschile ATP dopo il torneo sul cemento americano di Cincinnati. È stata decisamente la settimana del croato Coric che ha trionfato riuscendo ad eliminare lungo il percorso giocatori del calibro di Nadal e Aliassime. Tantissime le posizioni scalate e balzo in classifica al numero 29. Due posizioni guadagnata dal finalista greco Tsitsipas che passa dalla settima alla quinta posizione ai danni di Casper Ruud. Tra gli italiani da sottolineare le tre posizioni conquistate da Lorenzo Musetti sconfitto al primo turno proprio da Coric. Per lui posizione numero 30. Momento decisamente poco brillante invece per Jannik Sinner e Matteo Berrettini. L’altoatesino sconfitto agli ottavi da Aliassime perde una posizione e si ferma per il momento al numero 13 mentre Berrettini uscito al primo turno è stabile alla posizione numero 15. Fabio Fognini guadagna sedici posizioni, ora si trova al numero 61 mentre numero 63 per Lorenzo Sonego.

La top ten

Vediamo di seguito la classifica top ten tennis maschile:

1 Daniil Medvedev

2 Alexander Zverev

3 Rafael Nadal

4 Carlos Alcaraz

5 Stefanos Tsitsipas

6 Novak Djokovic

7 Casper Ruud

8 Felix Auger Aliassime

9 Cameron Norrie

10 Hubert Hurkacz