Roger Federer annuncia il ritiro dal Tennis: “La Laver Cup sarà il mio ultimo evento” – VIDEO

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che ogni amante del tennis non avrebbe mai voluto sentire: Roger Federer si ritira! Come comunicato dal campione svizzero, il suo ultimo appuntamento tennistico sarà la Laver Cup, in programma a Londra dal 23 al 25 settembre. Ecco di seguito le parole dell’ex numero 1 del mondo.

Federer annuncia il ritiro: ecco le parole del fuoriclasse svizzero

Roger Federer all’età di 41 anni e fermo dall’eliminazione ai quarti di Wimbledon 2021 ha annunciato sui social il suo ritiro dal tennis. Ecco di seguito alcune parole del fuoriclasse svizzero:

“Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour”.

To my tennis family and beyond, With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022