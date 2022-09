Jannik Sinner prosegue il suo cammino nell’Atp Sofia 2022, protagonista assieme agli eventi di Seoul e Tel Aviv in questa settimana. L’azzurro (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il portoghese Nuno Borges, se la vedrà contro Aleksandar Vukic nei quarti di finale del 250 bulgaro. L’australiano, n°144 Atp, ha avuto la meglio sull’italiano Fabio Fognini e lo spagnolo Fernando Verdasco. Il confronto Sinner-Vukic è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto a Umago (battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz) e ciò rappresenta il suo miglior piazzamento. Per quanto riguarda i tornei maggiori ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, a Wimbledon, all’US Open e nei Masters 1000 di Miami, Montecarlo e Roma; vanta anche un quarto turno nel 1000 di Indian Wells e al Roland Garros e il terzo in quelli di Madrid, Montréal e Cincinnati.

Il nativo di Sydney, invece, ha nel titolo conquistato nel Challenger di Bengaluru 2 (sconfiggendo in finale il bulgaro Dimitar Kuzmanov) il risultato più importante del suo 2022; oltre a ciò vanta i quarti centrati nell’Atp Adelaide 2 e nel Challenger di Columbus 2 e i secondi turni nello Slam australiano e all’Open di Francia.

Sinner-Vukic, Atp Sofia 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi venerdì 30 settembre, come quarto match sul Centre Court, non prima delle 17.00 italiane (18.00 locali, al termine di Musetti-Struff).

Sinner-Vukic: i precedenti

Confronto inedito