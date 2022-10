La finale dell’Atp Astana 2022, protagonista assieme all’evento di Tokyo in questa settimana, sarà Djokovic-Tsitsipas. Il serbo (testa di serie n°4 e wild card), dopo aver sconfitto il cileno Cristian Garin, l’olandese Botic Van De Zandschulp e i russi Karen Khachanov e Daniil Medvedev (quest’ultimo si è ritirato a inizio terzo set), se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nell’atto conclusivo del 500 kazako. Il greco, n°3 del seeding, ha avuto la meglio sulla wild card kazaka Mikhail Kukushkin, il qualificato italiano Luca Nardi, il polacco Hubert Hurkacz e il russo Andrey Rublev. Il confronto tra Novak Djokovic e Tsitsipas è al suo decimo atto, con il primo che è avanti per 7-2 nei precedenti.

Il nativo di Belgrado, durante questa stagione, ha ottenuto il titolo nel Masters 1000 di Roma (battendo in finale il greco Stefanos Tsitsipas) e a Wimbledon (contro l’australiano Nick Kyrgios); questi due rappresentano i suoi migliori piazzamenti. Negli altri tornei ha raggiunto la semifinale nel 1000 di Madrid e la finale nella capitale serba (persa contro il russo Andrey Rublev). Oltre a ciò vanta i quarti di finale a Dubai e al Roland Garros e un secondo turno nel 1000 di Montecarlo.

Il nativo di Atene, invece, ha nei titoli conquistati nel Masters 1000 di Montecarlo (battendo lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nell’ultimo atto) e a Maiorca (contro un altro iberico, Roberto Bautista Agut) i suoi risultati più importanti del 2022; oltre ciò vanta le finali perse a Roma, Cincinnati e Rotterdam e le semifinali centrate nello Slam australiano, nel 1000 di Madrid e ad Acapulco. Per Djokovic si tratta della centoventottesima finale a livello Atp (89 successi e 38 sconfitte); Tsitsipas, invece, è alla sua ventiduesima (nove vinte e dodici perse).

Djokovic-Tsitsipas, Atp Astana 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi domenica 9 ottobre, come secondo match sul Center Court, non prima delle 12.30 italiane (16.30 locali, al termine della finale di doppio).

Djokovic-Tsitsipas: i precedenti

Roma 2022 – Terra battuta – Finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-0 7-6(5)

Roland Garros 2021 – Terra battuta – Finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-7(6) 2-6 6-3 6-2 6-4

Roma 2021 – Terra battuta – Quarti di finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 4-6 7-5 7-5

Roland Garros 2020 – Terra battuta – Semifinale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1

Dubai 2020 – Cemento – Finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-3 6-4

Parigi Bercy 2019 – Cemento indoor – Quarti di finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-1 6-2

Shanghai 2019 – Cemento – Quarti di finale – TSITSIPAS b. Djokovic 3-6 7-5 6-3

Madrid 2019 – Terra battuta – Finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-3 6-4

Toronto 2018 – Cemento – Terzo turno – TSITSIPAS b. Djokovic 6-3 6-7(5) 6-3