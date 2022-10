Dove vedere Atp Firenze 2022, streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky?

Da lunedì 10 a domenica 16 ottobre sui campi in cemento indoor di Palazzo Wanny, si disputerà il torneo Atp 250 di Firenze, che torna dopo dopo ben ventotto anni di assenza (1994), quando si disputò la ventiduesima edizione del torneo del Ct Firenze, che si giocava sulla terra rossa, vinta dall’uruguaiano Filippini.

Sono sette i tennisti azzurri al via, con Berrettini e Musetti rispettivamente teste di serie numero 2 e 3 (la 1 è il canadese Auger-Aliassime), gli altri sono: Sonego, Zeppieri, Passaro, Maestrelli e Cobolli, con quest’ultimo entrato nel main draw tramite le Qualificazioni; presenti anche Goffin, Gasquet, Brooksby, Bublik e Karatsev.

Dove vedere Atp Firenze in tv e streaming

Il torneo Atp 250 di Firenze sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv., oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Programmazione Supertennis

LUNEDÌ 10 OTTOBRE – LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:00, 19:30 e 21:00

MARTEDÌ 11 OTTOBRE – REPLICA alle ore 08:15 e 9:30; LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:00, 19:30 e 21:00

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE – REPLICA alle ore 08:45; LIVE alle ore 13:00, 15:00, 17:00 e 21:00

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE – REPLICA alle ore 08:45; LIVE alle ore 13:00, 15:00, 17:00 e 21:00

VENERDÌ 14 OTTOBRE – REPLICA alle ore 08:45 e 10:45; LIVE alle ore 13:00, 15:00, 17:00 e 21:00

SABATO 15 OTTOBRE – REPLICA alle ore 08:30 e 11:00; LIVE alle ore 16:00 e 21:00

DOMENICA 16 OTTOBRE – REPLICA alle ore 11:00, 13:30 e 23:00; LIVE alle ore 17:15

Atp 250 Firenze, il tabellone

(1) Auger-Aliassime bye

Fucsovics vs Otte

(WC) Zeppieri vs (Q) Celikbilek

Gasquet vs (8) Nakashima

(3) Musetti bye

Sonego vs Zapata Miralles

Goffin vs (WC) Passaro

McDonald vs (6) Brooksby

(7) Bublik vs Garin

Moutet vs (Q) Cobolli

Wolf vs (WC) Maestrelli

(4) Cressy bye

(5) Karatsev vs Griekspoor

(Q) Van Rijthoven vs (Q) M.Ymer

Galan vs Carballes Baena

(2) Berrettini bye