Dove vedere Atp Napoli 2022, streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky?

Da lunedì 17 a domenica 23 ottobre sui campi in cemento outdoor del “Tennis Club Napoli“, si disputerà il torneo Atp 250 di Napoli, che vedrà al via ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie, Carreno Busta, Berrettini, Bautista Agut e Musetti, che grazie al bye a disposizione, cominceranno il loro percorso dal 2° turno. Presenti tra gli azzurri anche Sonego, Fognini, Cobolli e Nardi, quest’ultimi due grazie alla Wild Card.

Dove vedere Atp Napoli in tv e streaming

Il torneo Atp 250 di Napoli sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Programmazione Supertennis

LUNEDÌ 17 OTTOBRE – LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 19:00

MARTEDÌ 18 OTTOBRE – REPLICA alle ore 06:00; LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 19:00

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE – REPLICA alle ore 06:00; LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 19:00

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE – REPLICA alle ore 06:30; LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 19:00

VENERDÌ 21 OTTOBRE – REPLICA alle ore 06:00; LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 19:00

SABATO 22 OTTOBRE – REPLICA alle ore 06:00; LIVE alle ore 14:00 e 16:00

DOMENICA 23 OTTOBRE – REPLICA alle ore 06:00, 11:00 e 22:00; LIVE alle ore 15:00

Atp 250 Napoli, il tabellone

Carreño Busta (ESP) [1]-Bye

Grenier (FRA)-Fognini (ITA)

Nardi (ITA) [WC]-Moutet (FRA)

Cobolli (ITA) [WC]-Kecmanovic (SRB) [5]

Musetti (ITA) [4]-Bye

Djere (SRB)-Qualificato

Zapata Miralles (ESP)-Galan (CHI)

Borges (POR)-Ramos-Viñolas (ESP) [7]

Baez (ARG) [6]-Sonego (ITA)

Fucsovics (HUN)-Qualificato

McDonald (USA)-Qualificato

Bye-Bautista Agut (ESP) [3]

Mannarino (FRA) [8]-Cachin (ARG)

Daniel (JPN)-Martinez (ESP)

Carballes Baena (ESP)-Qualificato

Bye-Berrettini (ITA) [2] [WC]