Djokovic-Medvedev, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Finals

Oggi pomeriggio alle ore 14 al “Pala Alpitour” di Torino si disputerà il match Djokovic-Medvedev, valevole per la 3.a ed ultima giornata del gruppo rosso delle Atp Finals; la situazione del raggruppamento vede il serbo già aritmeticamente primo grazie alle due vittorie iniziali, mentre al contrario il russo è già eliminato dopo i due ko.

Alle ore 21 l’incontro tra Rublev-Tsitsipas deciderà chi sfiderà il norvegese Ruud nella semifinale di domani, che vedrà invece Djokovic affrontare lo statunitense Fritz, che ieri sera nella sfida decisiva ha sconfitto in tre set il canadese Auger-Aliassime.

Sono undici i precedenti tra i due protagonisti odierni che vedono Nole avanti per 7-4: l’ultimo si è registrato in questa stagione con Medvedev costretto a ritirarsi nella semifinale del torneo Atp 500 di Astana (Kazakistan) lo scorso 8 ottobre, sulla situazione di un set pari.

