ATP Finals, dove vedere Skupski/Koolhof-Kokkinakis/Kyrgios in tv e streaming: Sky o Rai?

Nella giornata di domenica 13 novembre 2022 prenderanno il via le Nitto ATP Finals di Torino dove scenderanno in campo i migliori 8 tennisti del 2022 e le migliori 8 coppie del 2022. La giornata di lunedì 14 novembre, seconda giornata di gare, vedrà in campo uno dei match più attesi: la coppia n.1 del tabellone formata da Neal Skupski e Wesley Koolhof affronterà la coppia più attesa del torneo formata da Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis. Il match in questione sarà il match inaugurale della seconda giornata della manifestazione ed è previsto alle ore 11:30 del mattino. Ecco di seguito dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Le ultime e i dettagli sul match tra Skupski/Koolhof e Kokkinakis/Kyrgios

La coppia formata da Neal Skupski e Wesley Koolhof sarà la coppia testa di serie n.1 della manifestazione e arriva a Torino dopo la vittoria del Masters 1000 di Parigi Bercy. La coppia australiana formata da Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, invece, e la coppia testa di serie n.8 e l’ultimo match giocato risale all’6 ottobre 2022 nel torneo di Tokyo. Inoltre, la coppia australiana si è qualificata all’evento in virtù della regola che permette ai vincitori di un torneo del Grand Slam nell’anno corrente, posizionati tra l’ottavo ed il ventesimo posto dei Pepperstone ATP Doubles Team Rankings, di qualificarsi come ottavi per Torino. Sarà il primo match tra le due coppie e non ci sono precedenti.

Dove vedere Skupski/Koolhof-Kokkinakis/Kyrgios in diretta tv e streaming

Il big match di doppio delle ATP Finals di Torino 2022 tra Skupski/Koolhof e Kokkinakis/Kyrgios sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre, sarà possibile seguire il match in diretta streaming e on demand attraverso Sky Go, oppure abbonandosi a Now Tv.