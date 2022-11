Italia-Canada, streaming gratis e diretta tv Rai o Sky Sport? Dove vedere Coppa Davis

Sabato 26 novembre alle ore 13 al “Palacio de Deportes José María Martín Carpena” di Malaga (Spagna) si disputerà il match Italia-Canada, valevole per la semifinale di Coppa Davis. Nei quarti gli azzurri hanno avuto la meglio sugli USA per 2-1, mentre i nordamericani hanno battuto con lo stesso risultato la Germania.

I protagonisti per i colori italiani sono Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Fabio Fognini, capitanati da Filippo Volandri; il Canada (capitano Frank Dancevic) risponde con Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil più le due riserve Alexis Galarneau e Gabriel Diallo.

La prima sfida vedrà in campo Sonego-Shapovalov (precedenti 1-0 per il canadese), poi a seguire il match tra Musetti-Auger-Aliassime (precedenti 2-2), mentre l’eventuale doppio sarà disputato presumibilmente da Bolelli-Fognini vs Shapovalov-Pospisil.

Dove vedere Italia-Canada Coppa Davis, in tv e streaming

La sfida di semifinale di Coppa Davis tra Italia-Canada, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder).

La competizione tennistica mondiale sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Possibilità di seguire la manifestazione tennistica anche in chiaro su Rai 2, compreso lo streaming gratuito su RaiPlay. Possibilità di streaming anche su SupertenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis.

