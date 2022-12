Tennis, i dettagli sulla United Cup 2023: calendario e dove vederla in diretta tv e streaming gratis

Mancano solo pochi giorni all’inizio della nuova stagione tennistica, con il primo evento della prossima annata che andrà in scena in tre città australiane (Brisbane, Perth e Sydney) da giovedì 29 dicembre a domenica 8 gennaio 2023. L’evento in questione è la United Cup 2023, nuova competizione per nazionali che unisce donne e uomini e mette in palio anche punti per i ranking WTA e ATP. Ogni sfida prevede due incontri di singolare maschile, due incontri di singolare femminile e un match di doppio misto. Le 18 squadre partecipanti saranno suddivide in sei gironi e le due vincitrici dei gironi svolti in ogni località si sfideranno nelle ‘Host city finals’, e le vincenti delle tre sfide (insieme alla perdente con il miglior record nella fase a gironi) si qualificheranno per la fase finale. Tra le squadre partecipanti c’è anche l’Italia, inserita nel gruppo E insieme a Brasile e Norvegia. Ecco di seguito il calendario della formazione azzurra e dove vedere i match in diretta tv e streaming gratis.

Calendario Italia nella United Cup 2023

La formazione azzurra composta da Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Camilla Rosatello debutterà contro il Brasile nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre alle ore 4:00 italiane. Ecco di seguito il calendario del girone dell’Italia:

Giovedì 29 dicembre (ore 4:00):

Martina TREVISAN vs Beatriz Haddad Maia

Lorenzo MUSETTI vs Felipe Meligeni Alves

Venerdì 30 dicembre (ore 1:00):

Matteo BERRETTINI vs Thiago Monteiro

Lucia BRONZETTI vs Laura Pigossi

DOPPIO MISTO

Sabato 31 dicembre (ore 1:00):

Beatriz Haddad Maia vs Ulrikke Eikeri

Felipe Meligeni Alves vs Viktor Durasovic

Domenica 1 gennaio (ore 1:00):

Thiago Monteiro vs Casper Ruud

Laura Pigossi vs Malene Helgo

DOPPIO MISTO

Lunedì 2 gennaio (ore 4:00):

Martina TREVISAN vs Ulrikke Eikeri

Lorenzo MUSETTI vs Viktor Durasovic

Martedì 3 gennaio (ore 1:00):

Matteo BERRETTINI vs Casper Ruud

Lucia BRONZETTI vs Malene Helgo

DOPPIO MISTO

Dove vedere l’United Cup 2023 in diretta tv e streaming gratis

Tutti gli incontri dell’Italia alla United Cup 2023 verranno trasmessi in chiaro e in diretta tv su Supertennis ed in diretta streaming su SuperTenniX. Sarà inoltre possibile seguire l’evento in differita sui canali Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now Tv.