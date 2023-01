Dove vedere Australian Open 2023: streaming gratis e diretta tv Supertennis, Eurosport o Discovery+?

Da lunedì 16 a domenica 29 gennaio al “Melbourne Park” si disputeranno gli Australian Open, primo Slam stagionale e giunti all’edizione numero 111. Il torneo si giocherà su venticinque campi in cemento GreenSet, inclusi i cinque campi principali: Rod Laver Arena, Margaret Court Arena, John Cain Arena, 1573 Arena e Kia Arena.

Al via 128 giocatrici uomini e 128 giocatrici donne a darsi battaglia per il primo titolo importante dell’anno: nella passata stagione a vincere furono lo spagnolo Nadal e l’australiana Barty (ritiratasi ufficialmente dopo il successo casalingo).

In campo maschile il maiorchino è testa di serie numero 1, seguito a ruota da Ruud, Tsitsipas e il grande favorito, ovvero Djokovic. Dodici gli azzurri presenti (sei uomini e sei donne): Berrettini (numero 13), Sinner (15), Musetti (17), Fognini, Sonego e il qualificato Bellucci, mentre in campo femminile Trevisan (21), Paolini, Giorgi, Cocciaretto, Bronzetti e Stefanini, con quest’ultima proveniente dalle qualificazioni.

Il montepremi complessivo degli Australian Open raggiunge cifre importanti, ovvero 48.3 milioni di euro, da distribuire tra tutti i vari tabelloni principali (inclusi i doppi) e quelli cadetti di singolare maschile e femminile: rispetto a dodici mesi fa l’aumento è stato del 3.4 %.

Dove vedere Australian Open 2023 in tv e streaming

Gli Australian Open 2023 saranno visibili come nelle ultime stagioni dai canali Eurosport ed Eurosport 1 (canale 210 e 211 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire il torneo in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma altre opzione saranno rappresentate da Tim Vision e Discovery +.

Australian Open 2023, programmazione tv

Lunedì 16 gennaio

1.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (1° turno, diretta)

1.00 Eurosport 2 – AUSTRALIAN OPEN (1° turno, diretta)

Martedì 17 gennaio

1.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (1° turno, diretta)

1.00 Eurosport 2 – AUSTRALIAN OPEN (1° turno, diretta)

Mercoledì 18 gennaio

1.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (2° turno, diretta)

1.00 Eurosport 2 – AUSTRALIAN OPEN (2° turno, diretta)

Giovedì 19 gennaio

1.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (2° turno, diretta)

1.00 Eurosport 2 – AUSTRALIAN OPEN (2° turno, diretta)

Venerdì 20 gennaio

1.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (3° turno, diretta)

1.00 Eurosport 2 – AUSTRALIAN OPEN (3° turno, diretta)

Sabato 21 gennaio

1.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (3° turno, diretta)

1.00 Eurosport 2 – AUSTRALIAN OPEN (3° turno, diretta)

Domenica 22 gennaio

1.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (ottavi, diretta)

1.00 Eurosport 2 – AUSTRALIAN OPEN (ottavi, diretta)

Lunedì 23 gennaio

1.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (ottavi, diretta)

1.00 Eurosport 2 – AUSTRALIAN OPEN (ottavi, diretta)

Martedì 24 gennaio

1.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (quarti, diretta)

9.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (quarti, diretta)

Mercoledì 25 gennaio

1.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (quarti, diretta)

9.30 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (quarti, diretta)

Giovedì 26 gennaio

1.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (semifinali doppio maschile, diretta)

9.30 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (semifinali femminili, diretta

Venerdì 27 gennaio

2.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (finale doppio misto, diretta)

4.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (1a semifinale maschile, diretta)

9.30 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (2a semifinale maschile, diretta)

Sabato 28 gennaio

2.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (finali juniores, diretta)

9.30 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (finale femminile, diretta)

12.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (finale doppio maschile, diretta)

Domenica 29 gennaio

5.00 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (finale doppio femminile, diretta)

9.30 Eurosport 1 – AUSTRALIAN OPEN (finale maschile, diretta)

