Rafael Nadal prosegue il suo cammino all’Australian Open, primo Slam del 2023. Lo spagnolo (testa di serie n°1), dopo aver sconfitto il britannico Jack Draper, se la vedrà contro Mackenzie McDonald nel secondo turno del Major australiano. Lo statunitense, n°65 Atp, ha avuto la meglio sul connazionale Brandon Nakashima. Il confronto Nadal-McDonald è al suo secondo atto, con il primo che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista di Manacor, nella scorsa stagione, ha vinto l’Australian Open, l’Open di Francia e gli Atp di Melbourne e Acapulco (essi risultano i suoi migliori piazzamenti). Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori è arrivato in finale nel Masters 1000 di Indian Wells e in semifinale a Wimbledon. Oltre a ciò ha raggiunto i quarti di finale nel 1000 di Madrid, il quarto turno all’US Open, il terzo nel 1000 di Roma e il secondo in quello di Cincinnati. Si è qualificato per le Atp Finals di Torino ma è stato eliminato nella fase a gironi (o Round Robin). Quest’anno ha iniziato alla United Cup, perdendo entrambi i singolari a cui ha preso parte.

Il nativo di Piedmont (California), invece, ha nella semifinale conquistata a Napoli e i quarti a Dubai, Seoul e Firenze i risultati più importanti del suo 2022; vanta anche il terzo turno centrato nel 1000 di Miami e all’Open di Francia e i secondi turni nello Slam australiano e nei Championships. In questa stagione è partito dall’Atp Adelaide 2, perdendo al secondo turno.

Nadal-McDonald, Australian Open 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi mercoledì 18 gennaio, come terzo match sulla Rod Laver Arena, non prima dalle 04.00 italiane (14.00 locali, al termine di Pegula-Sasnovich).

Nadal-McDonald: i precedenti

Roland Garros 2020 – Terra battuta – Secondo turno – NADAL b. McDonald 6-1 6-0 6-3