Sabalenka-Rybakina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Australian Open

Sabato 28 gennaio alle ore 9.30 italiane (le 19.30 locali) alla “Rod Laver Arena“, si disputerà il match Sabalenka-Rybakina valevole la finale femminile degli Australian Open, primo Slam stagionale.

Sarà un ultimo atto molto interessante, con la tennista bielorussa (testa di serie numero 5) che in semifinale ha avuto la meglio della polacca Linette (7-5, 6-2), mentre la kazaka (numero 22 del seeding) ha vinto contro l’altra bielorussa Azarenka (7-6, 6-3).

Tutti e tre i match ufficiali tra Sabalenka e Rybakina sono terminati sempre al terzo e decisivo set: la bielorussa (sempre vittoriosa) ha vinto sul cemento di Wuhan nel 2019, di Abu Dhabi nel 2021 e sull’erba di Wimbledon sempre nel 2021. L’ultima volta che si sono incontrate in una partita non ufficiale, risale a poco più di un mese fa, ovvero il 20 dicembre scorso, quando in un’esibizione negli Emirati Arabi Uniti a prevalere è stata la kazaka, al super tiebreak decisivo.

Dove vedere Sabalenka-Rybakina in tv e streaming

La finale femminile degli Australian Open tra Sabalenka-Rybakina, sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati. In streaming oltre a DAZN, la sfida di primo turno si potrà vedere anche su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go e Tim Vision.

