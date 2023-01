Un momento storico per l’Italia del tennis che nel ranking Atp aggiornato vede tre azzurri nei primi 20 al mondo. Ad aggiungersi a Matteo Berrettini e Jannik Sinner c’è Lorenzo Musetti che raggiunge la posizione numero 19. Decisive le recenti vittorie in United Cup.

Tre italiani nella top 20 del Ranking ATP aggiornato

Sono tre gli italiani che si trovano nella top 20 del Ranking tennis ATP. Al numero 14 troviamo Matteo Berrettini che guadagna dopo la United Cup 2 posizioni abbandonando la numero 16 alla quale scivola Jannik Sinner che in precedenza occupava proprio la 14. La grande novità è costituita da Lorenzo Musetti che raggiunge la posizione numero 19. Come per il tennista romano anche per lui c’è stata la presenza in Australia nella United Cup. I successi proprio in United Cup sul norvegese Viktor Durasovic, il brasiliano Felipe Meligeni Alves, il polacco Daniel Michalski e il greco Stefanos Sakellaridis gli hanno permesso di guadagnare 60 punti e soprattutto quattro posizioni in classifica.

Top 20 completa:

PEPPERSTONE ATP RANKINGS, LA TOP 20 (09-01-2023)

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6.820 punti

2. Rafael Nadal (ESP) 5.770

3. Casper Ruud (NOR) 5.720

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.715

5. Novak Djokovic (SRB) 5.070

6. Andrey Rublev 3.930

7. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.895

8. Daniil Medvedev 3.860

9. Taylor Fritz (USA) 3.545

10. Holger Rune (DEN) 2.876

11. Hubert Hurkacz (POL) 2.860

12. Cameron Norrie (GBR) 2.575

13. Alexander Zverev (GER) 2.560

14. Matteo Berrettini (ITA) 2.490

15. Pablo Carreno Busta (ESP) 2.420

16. Jannik Sinner (ITA) 2.375

17. Frances Tiafoe (USA) 2.260

18. Marin Cilic (CRO) 2.060

19. Lorenzo Musetti (ITA) 1.925

20. Karen Khachanov 1.885