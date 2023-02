Dove vedere Atp Montpellier 2023, streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky Sport?

Dal 6 al 12 febbraio al “Park&Suites” Arena di Pérols (cemento indoor), sarà in programma il torneo Atp 250 di Montpellier (chiamato anche Open Sud de France), che vedrà al via 28 giocatori e dove a guidare il seeding ci sarà il danese Rune, che insieme a Sinner, Coric e Bautista Agut salteranno il primo turno grazie al Bye a loro disposizione in quanto prime quattro teste di serie.

Per i colori azzurri presente anche Sonego che esordirà contro il francese Bonzi (numero 8 del seeding), mentre l’altoatesino sfiderà il vincente del match che vedrà opposti l’ungherese Fucsovics e un qualificato (da definire). Nel 2022 a trionfare fu il kazako Bublik che sconfisse in finale il tedesco Zverev con il punteggio di 6-4, 6-3.

Il montepremi complessivo del torneo è di €562,815, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto che andranno a sommarsi nel ranking Atp.

Dove vedere Atp Montpellier 2023 in tv e streaming

Il torneo transalpino si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

La settimana tennistica sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Atp Montpellier 2023, programmazione Sky Sport

Lunedì 6 febbraio

Prima giornata: dalle ore 11:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Martedì 7 febbraio

Seconda giornata: dalle ore 11:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Mercoledì 8 febbraio

Terza giornata: dalle ore 11:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Giovedì 9 febbraio

Quarta giornata: dalle ore 11:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Venerdì 10 febbraio

Quinta giornata: dalle ore 11:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sabato 11 febbraio

Sesta giornata: dalle ore 15:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 12 febbraio

Settima giornata: dalle ore 15:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Atp Montpellier 2023, programmazione Supertennis

Lunedì 6 febbraio: LIVE alle ore 16:30, 19:00 e 21:00 (primo turno)

Martedì 7 febbraio: LIVE alle ore 14:30, 16:30, 19:00 e 21:00 (primo turno)

Mercoledì 8 febbraio: LIVE alle ore 14:30, 16:30, 19:00 e 21:00 (secondo turno)

Giovedì 9 febbraio: LIVE alle ore 14:30, 16:30, 19:00 e 21:00 (secondo turno)

Venerdì 10 febbraio: LIVE alle ore 16:30, 19:00 e 21:00 (quarti di finale)

Sabato 11 febbraio: LIVE alle ore 17:00 (semifinali)

Domenica 12 febbraio: LIVE alle ore 15:00 (finale)

Atp Montpellier 2023, il tabellone

Rune (DEN) [1]-Bye

Huesler (SUI)-Van Assche (FRA) [WC]

Basilashvili (GEO)-Lestienne (FRA)

Barrere (FRA)-Bublik (KAZ) [6]

Coric (CRO) [3]-Bye

Qualificato-Rinderknech (FRA)

Cressy (USA)-Qualificato

M. Ymer (SWE)-Ruusuvuori (FIN) [7]

Davidovich Fokina (ESP) [5]-Humbert (FRA) [WC]

Qualificato-Halys (FRA)

Fils (FRA) [WC]-Gasquet (FRA)

Bye-Bautista Agut (ESP) [4]

Bonzi (FRA) [8]-Sonego (ITA)

Krajinovic (SRB)-Karatsev

Fucsovics (HUN)-Qualificato

Bye-Sinner (ITA) [2]