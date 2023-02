Dove vedere Atp Rio de Janeiro 2023, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da lunedì 20 a domenica 26 si disputerà il torneo Atp 500 di Rio de Janeiro (terra battuta) che vedrà al via 32 giocatori tra cui i due tennisti italiani Musetti (numero 3 del seeding) e Fognini, che esordiranno ambedue contro due qualificati. Le prime due teste di serie saranno lo spagnolo Alcaraz (possibile avversario del ligure al secondo turno) e il britannico Norrie, mentre tra gli incontri più interessanti di primo turno troviamo Lajovic-Schwartzman, Munar-Zapata Miralles e Carballes Baena-F. Cerundolo.

Il montepremi del torneo è di €1.878.603, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti per il ranking Atp; nella scorsa stagione a trionfare fu Alcaraz che in finale sconfisse l’argentino Schwartzman con il punteggio di 6-4, 6-2.

Dove vedere Atp Rio de Janeiro 2023 in tv e streaming

Il torneo Atp di Rio de Janeiro sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

PROGRAMMAZIONE SUPERTENNIS

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO – LIVE alle ore 20:30 e 23:00 (primo turno)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO – LIVE alle ore 01:00, 20:30 e 23:00; REPLICA alle ore 06:00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO – LIVE alle ore 01:00, 20:30 e 23:00; REPLICA alle ore 06:00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO – LIVE alle ore 01:00, 20:30 e 23:00; REPLICA alle ore 10:15 (secondo turno)

VENERDÌ 24 FEBBRAIO – LIVE alle ore 01:00, 20:00 e 23:00; REPLICA alle ore 12:00 (quarti di finale)

SABATO 25 FEBBRAIO – LIVE alle ore 01:00, 21:00 e 23:00; REPLICA alle ore 12:30 (semifinali)

DOMENICA 26 FEBBRAIO – REPLICA alle ore 06:15 e 16:30; LIVE alle ore 21:30 (finale)

Atp Rio de Janeiro 2023, il tabellone

(1) Alcaraz vs (WC) Alves

Fognini vs (Q)

Djere vs Molcan

Lajovic vs (5) Schwartzman

(3) Musetti vs (Q)

Martinez vs Garin

(Q) vs Varillas

(WC) Bellucci vs (6) Baez

(7) Ramos Vinolas vs Etcheverrey

Cachin vs Galan

Munar vs Zapata Miralles

Carballes Baena vs (4) F. Cerundolo

(LL) vs (WC) Fonseca

Sousa vs Dellien

Thiem vs Monteiro

(Q) vs (2) Norrie