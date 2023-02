Jannik Sinner comincia il suo percorso nell’Atp Montpellier 2023, protagonista assieme agli eventi di Cordoba e Dallas in questa settimana tennistica. L’azzurro (testa di serie n°2), dopo aver ricevuto un bye all’esordio, se la vedrà contro Marton Fucsovics nel secondo turno del 250 francese. L’ungherese, n°69 Atp, ha avuto la meglio sul qualificato transalpino Geoffrey Blancaneaux. Il confronto Sinner-Fucsovics è al suo quinto atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 2-2.

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha fino ad ora partecipato a due tornei: ad Adelaide è arrivato sino ai quarti di finale, mentre all’Australian Open ha centrato il quarto turno. Il nativo di Nimes, invece, ha vinto il Challenger di Canberra (battendo in finale lo svizzero Leandro Riedi) e ha raggiunto il terzo turno nel Major australiano.

Sinner-Fucsovics, Atp Montpellier 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi mercoledì 8 febbraio, come quarto match sul Court Patrice Dominguez, non prima delle 19.00 (al termine di Barrere-Bublik).

Sinner-Fucsovics: i precedenti

Australian Open 2023 – Cemento – Terzo turno – SINNER b. Fucsovics 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0

Wimbledon 2021 – Erba – Primo turno – FUCSOVICS b. Sinner 5-7 6-3 7-5 6-3

Sofia 2020 – Cemento indoor – Primo turno – SINNER b. Fucsovics 6-2 6-4

Australian Open 2020 – Cemento – Secondo turno – FUCSOVICS b. Sinner 6-4 6-4 6-3