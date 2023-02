Sinner-Medvedev, streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky Sport? Dove vedere finale Atp Rotterdam

Oggi pomeriggio alle ore 15.30 sarà in programma la finale del torneo Atp 500 di Rotterdam che vedrà opposti l’azzurro Sinner e il russo Medvedev, che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente in due set, l’olandese Griekspoor e il bulgaro Dimitrov.

I due protagonisti odierni in questa settimana olandese hanno dimostrato un’ottima forma perdendo solamente un set (entrambi al primo turno); sarà il quinto confronto diretto e nei quattro precedenti ha sempre avuto la meglio il tennista russo, l’ultima volta nel 2022 nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna (6-4, 6-2).

Dove vedere Sinner-Medvedev in tv e streaming

La finale del torneo Atp 500 di Rotterdam tra Sinner-Medvedev si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

L’incontro tra l’italiano e i russo sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).