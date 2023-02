Lorenzo Sonego comincia il suo percorso nell’Atp Rotterdam 2023, protagonista assieme agli eventi di Buenos Aires e Delray Beach in questa settimana tennistica. L’azzurro (n°60 Atp), dopo aver perso nei quarti di finale dell’Atp Montpellier, se la vedrà contro Félix Auger Aliassime nel primo turno del 500 olandese. Il canadese, testa di serie n°3, è al suo terzo torneo dall’inizio dell’anno. Il confronto Sonego-Auger Aliassime è al suo secondo atto, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista di Torino, in questa stagione, ha fino ad ora partecipato a tre tornei: sia nell’Atp Adelaide 2 che all’Australian Open ha centrato il secondo turno, mentre a Montpellier si è spinto sino ai quarti. Il nativo di Montréal, invece, ha perso al primo turno ad Adelaide e si è fermato al quarto nel Major australiano.

Sonego-Auger Aliassime, Atp Rotterdam 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi martedì 14 febbraio, come terzo match sul Centre Court, non prima delle ore 14.30 (al termine di Kwon-Zverev).

Sonego-Auger Aliassime: i precedenti

Amburgo 2020 – Terra battuta – Primo turno – AUGER ALIASSIME b. Sonego 6-2 7-6(2)