Sonego-Murray, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Doha

Oggi pomeriggio non prima delle alle ore 16 (le 18 locali) si disputerà il match Sonego-Murray (campo principale), valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di Doha (cemento indoor).

La scorsa settimana il tennista azzurro è stato eliminato al primo turno a Rotterdam per mano del canadese Auger-Aliassime, mentre il britannico non gioca un partita ufficiale dallo scorso 21 gennaio, quando perse al terzo turno degli Australian Open dallo spagnolo Bautista Agut. E’ la prima sfida ufficiale tra il tennista azzurro e quello britannico e chi avrà la meglio, sfiderà al secondo turno il tedesco Zverev (numero 4 del seeding), già qualificato grazie al Bye a sua disposizione.

Dove vedere Sonego-Murray in tv e streaming

Il match Sonego-Murray sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).