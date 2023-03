ATP Acapulco, arriva la prima vittoria in un main draw per Jacopo Berrettini

Serata indimenticabile per Jacopo Berrettini in quel di Acapulco. Il tennista italiano n.842 del mondo, dopo aver centrato per la prima volta la qualificazione in un main draw di un torneo ATP, nella notte italiana è riuscito a strappare anche la sua prima vittoria battendo il tedesco Otte in rimonta per 3-6, 7-6 e 2-1 (dopo il break dell’azzurro è arrivato il ritiro del tedesco per infortunio). Dunque, anche il più giovane della famiglia Berrettini inizia a farsi strada tra i big e pare sulla strada giusta per migliorare il suo best ranking.

Trionfo di Jacopo Berettini ad Acapulco: vittoria alla prima in un main draw ATP

Nella notte italiana, prima Matteo, e poi Jacopo Berrettini strappano il pass per il secondo turno dell’ATP 500 di Acapulco. Per il fratello maggiore il match contro Molcan è stato poco più di un allenamento: infatti dopo un parziale di 7 game a 0 (6-0, 1-0), il tennista slovacco ha lasciato il campo. Jacopo, invece, dopo essersi trovato sotto 6-3 ha reagito e ha portato a casa un parziale di 3 a 0 nel secondo set, poi recuperato dal tedesco. Il match è continuato palla su palla fino a quando l’azzurro non ha allungato 5-1 nel tie-break, complici i due doppi falli consecutivi di Otte e il problema al ginocchio. Durante il terzo gioco del terzo set è arrivato il break decisivo di Jacopo, che ha costretto il n. 78 al mondo al ritiro (ormai immobile in campo). Nel secondo turno, Jacopo Berrettini affronterà il vincitore dell’incontro tra il n.8 australiano Alex De Minaur e la wild card messicana Rodrigo Pacheco Mendez.