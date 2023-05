Marco Cecchinato sfiderà Yibing Wu negli ottavi di finale dell’Atp Ginevra 2023. Il 250 svizzero è uno degli eventi che hanno luogo in questa settimana tennistica, assieme al 250 di Lione (ambedue su terra battuta). L’azzurro, n°73 Atp, ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton. Il suo avversario cinese, n°59, ha avuto la meglio sullo svizzero Marc-Andrea Huesler. Il confronto Cecchinato-Wu è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Cecchinato-Wu, Atp Ginevra 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sul 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go, SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi martedì 23 maggio, come quinto match sul Center Court e secondo a partire dalle ore 18.00 (al termine di Zverev-Eubanks).

Cecchinato-Wu: i precedenti

Confronto inedito

Il tennista di Palermo, in questa stagione, ha raggiunto il secondo turno a Pune prima di mancare la qualificazione all’Australian Open. E’ poi costretto al ritiro durante il secondo turno a Cordoba e ottiene il medesimo risultato anche a Santiago del Cile; due sconfitte all’esordio, in seguito, nei Challenger di Santiago del Cile e Sanremo. Ottiene un’ottima semifinale ad Estoril, prima di centrare un secondo e un terzo turno nei Masters 1000 di Madrid e Roma.

Il nativo di Hangzhou, invece, ha perso al primo turno nel Major australiano; raggiunge poi la finale nel Challenger di Cleveland, dove si arrende allo statunitense Aleksandar Kovacevic. Nel successivo Atp di Dallas riesce a conquistare il primo titolo nel circuito maggiore, avendo la meglio sull’americano John Isner nell’atto conclusivo. Nei 1000 di Indian Wells e Miami non va oltre il secondo turno, così come in quello di Roma. Prima di quest’ultimo arrivano due sconfitte all’esordio, a Barcellona e nel 1000 di Madrid.