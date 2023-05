Dove vedere Roland Garros 2023: streaming gratis e diretta tv Mediaset 20, Supertennis o Eurosport?

Da domenica 28 maggio a domenica 11 giugno si disputerà il secondo Slam stagionale, ovvero il Roland Garros sui campi in terra battuta di Parigi, che vedrà al via 128 giocatori dove Alcaraz e Medvedev sono le prime due teste di serie con subito a seguire Djokovic. Il grande assente è Nadal, vincitore di ben quattordici edizioni, compresa l’ultima (battuto in finale il norvegese Ruud), mentre per i colori azzurri, ai già presenti, Sinner, Musetti, Sonego, Fognini, Cecchinato ed Arnaldi, si sono aggiunti tramite le Qualificazioni, Cobolli, Vavassori e Zeppieri.

Il montepremi dello Slam parigino è di 43,9 milioni di euro, segnando un aumento del 13,76% rispetto all’anno scorso. Al vincitore andranno 2,3 milioni, mentre il finalista la metà esatta. La semifinale vale 630.000 euro, invece chi arriva ai quarti di finale incassa 400.000 euro; l’accesso agli ottavi di finale vale 240.000, il terzo turno 142.000, il secondo turno 97.000, il primo turno 69.000.

Roland Garros, il primo turno degli italiani

Sinner-Muller

Musetti-M. Ymer

Sonego-Shelton

Fognini-Auger-Aliassime

Cecchinato-Van Assche

Arnaldi-Galan

Cobolli-Alcaraz

Vavassori-Kecmanovic

Zeppieri-Bublik

Dove vedere Roland Garros 2023 in tv e streaming

L’edizione del Roland Garros 2023 sarà sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Eurosport ed Eurosport 2, rispettivamente canale 210 e 211 del pacchetto Sky (tutti i giorni a partire dalle ore 11). Per gli abbonati al canale satellitare tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; Eurosport è visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento.

Ricordiamo che il torneo parigino si potrà vedere anche in streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In streaming, le due settimane tennistiche saranno a disposizione anche sull’app di Now TV previo abbonamento, su Discovery+ e Tim Vision, mentre risultati, aggiornamenti live, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport 24, sull’App di Sky Sport e sul sito internet skysport.it.

Roland Garros 2023, il calendario di gioco

domenica 28 maggio, dalle ore 10.00: primo turno

lunedì 29 maggio, dalle ore 10.00: primo turno

martedì 30 maggio, dalle ore 10.00: primo turno

mercoledì 31 maggio, dalle ore 10.00: secondo turno

giovedì 1 giugno, dalle ore 10.00: secondo turno

venerdì 2 giugno, dalle ore 10.00: terzo turno

sabato 3 giugno, dalle ore 10.00: terzo turno

domenica 4 giugno, dalle ore 10.00: ottavi di finale

lunedì 5 giugno, dalle ore 10.00: ottavi di finale

martedì 6 giugno, dalle ore 10.00: quarti di finale

mercoledì 7 giugno, dalle ore 10.00: quarti di finale

venerdì 9 giugno, dalle ore 14.00: semifinali

domenica 11 giugno, dalle ore 15.00: finale