Sinner-Schwartzman, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere 2° turno Wimbledon

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra l'azzurro e l'argentino, valevole per il secondo turno del torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Tre i precedenti, tutti vinti dal tennista altoatesino.

Mercoledì 6 luglio con orario e campo da definire, sarà in programma il match Sinner-Schwartzman, valevole per il secondo turno del torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Nel turno inaugurale entrambi hanno vinto piuttosto facilmente: l'argentino ha sconfitto il serbo Kecmanovic per 6-0, 6-3, 6-4, mentre l'azzurro l'altro argentino Juan Manuel Cerundolo con un triplo 6-2. Sono tre i precedenti tutti vinti dal tennista altoatesino (Anversa 2021 e Montecarlo-Barcellona 2023).

Chi avrà la meglio, nel terzo turno in programma venerdì 7, sfiderà il vincente dell'altro match che vedrà opposti l'australiano Vukic e il francese Halys.

Dove vedere Sinner-Schwartzman in tv e streaming

Il match tra l'azzurro e il sudamericano sarà visibile su Sky Sport Tennis, presente sul numero 203 del decoder. Per gli abbonati al canale satellitare tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.