Sonego-Cecchinato, dove vedere Atp Umago 2023 LIVE: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sonego-Cecchinato. Il match è in programma il 27 luglio e vale per il secondo turno del torneo 250 croato. Chi vince se la vedrà, nei quarti di finale, con uno tra Munar e Marozsan.

Lorenzo Sonego sfiderà il connazionale Marco Cecchinato negli ottavi di finale dell'Atp Umago 2023. Il 250 croato è uno dei tornei che hanno luogo in questa settimana tennistica, assieme al 500 di Amburgo (ambedue su terra battuta) e al 250 di Atlanta (cemento). Il piemontese ha ricevuto un bye all'esordio in quanto testa di serie n°2. Il suo avversario siciliano, n°96 Atp, ha avuto la meglio sul russo Alexander Shevchenko. Il confronto Sonego-Cecchinato è un inedito a livello di circuito maggiore, ma esiste un precedente tra i due nei Challenger: nel secondo turno di Perugia 2019, il tennista di Palermo si impose sul torinese con il punteggio di 4-6 6-2 7-5.

Sonego-Cecchinato è in programma giovedì 27 luglio, come terzo incontro sul Goran Ivanisevic Stadion, non prima delle ore 21.00 (al termine di Wawrinka-Coria). E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c'è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).