Dove vedere Masters 1000 Cincinnati, streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky Sport?

Presentazione e come seguire in tv e streaming il Masters 1000 statunitense, che vedrà al via quattro azzurri (Sinner, Musetti, Berrettini e Sonego), con Alcaraz e Djokovic prime due teste di serie. La scorsa stagione a trionfare fu il croato Borna Coric.

Dal 13 al 20 agosto sarà in programma il Masters 1000 di Cincinnati sui campi del " Lindner Family Tennis Center" di Mason (Ohio), con cinquantasei tennisti al via (sedici teste di serie), tra cui quattro azzurri: Sinner numero 8 del seeding e Bye al primo turno), Musetti (esordi contro Evans), Berrettini (Auger-Aliassime) e Sonego (Qualificato).



Le prime due teste di serie saranno i finalisti di Wimbledon, ovvero Alcaraz e il rientrante Djokovic che dunque potranno sfidarsi eventualmente solo nell'ultimo atto; nella scorsa a trionfare fu il croato Coric, che in finale sconfisse il greco Tsitsipas per 7-6, 6-2. Il montepremi totale sarà poco meno di 7 milioni di euro, dei quali 926mila andranno al vincitore, con annessi 1000 punti per il ranking Atp.

Dove vedere Masters 1000 Cincinnati in tv e streaming

Il Masters 1000 statunitense si potrà seguire sui canali Sky Sport Summer (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 203). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

La settimana di Cincinnati sarà visibile anche su Supertennis (canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64), dove da martedì 8 agosto ci sarà il match più e interessante della giornata, alle ore 9 e in replica alle ore 14.30 in chiaro.

Masters 1000 Cincinnati, programmazione Sky Sport

LUNEDÌ 14 AGOSTO: Live dalle 17:00 (primo turno)

MARTEDÌ 15 AGOSTO: Live dalle 17:00 (primo e secondo turno)

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO: Live dalle 17:00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 17 AGOSTO: Live dalle 17:00 (ottavi di finale)

VENERDÌ 18 AGOSTO: Live dalle 19:00 (quarti di finale)

SABATO 19 AGOSTO: Live dalle 21:00 (semifinali)

DOMENICA 20 AGOSTO: Live dalle 22:00 (finale)

Tabellone Masters 1000 Cincinnati

[1] Carlos Alcaraz BYE

John Isner vs Qualificato

Ugo Humbert vs Qualificato

[14] Tommy Paul vs Miomir Kecmanovic

[10] Frances Tiafoe vs Tallon Griekspoor

Brandon Nakashima vs Stan Wawrinka

Llyod Harris vs Qualificato

[5] Casper Ruud BYE

[4] Stefanos Tsitsipas BYE

Ben Shelton vs Christopher Eubanks

Hubert Hurkacs vs Qualificato

[15] Borna Coric vs Sebastian Korda

[11] Karen Khachanov vs Andy Murray

Roman Safiullin vs Nicolas Jarry

Emil Ruusuvuori vs Qualificato

[7] Andrey Rublev BYE

[6] Holger Rune BYE

Mackenzie McDonald vs Yannick Hanfmann

Richard Gasquet vs Adrian Mannarino

[12] Felix Auger-Aliassime vs Matteo Berrettini

[16] Alexander Zverev vs Grigor Dimitrov

Gregoire Barrere vs Yoshihito Nishioka

Daniel Evans vs Lorenzo Musetti

[3] Daniil Medvedev BYE

[8] Jannik Sinner BYE

Francisco Cerundolo vs Qualificato

Lorenzo Sonego vs Qualificato

[9] Taylor Fritz vs Jiri Lehecka

[13] Cameron Norrie vs Gael Monfils

Alex de Minaur vs J.J. Wolf

Alejandro Davidovich Fokina vs Tomas Martin Etcheverry

[2] Novak Djokovic BYE