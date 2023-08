Dove vedere US Open 2023: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Presentazione e come seguire il quarto Slam stagionale che si disputerà sul cemento di Flashing Meadows (New York); al via dodici azzurri (sette uomini e cinque donne) tra cui tre teste di serie: Sinner, Musetti e la Cocciaretto. Alcaraz e Djokovic i grandi favoriti.

Da lunedì 28 agosto a domenica 10 settembre sui campi in cemento di Flushing Meadows si disputeranno gli US Open, quarto ed ultimo Slam Stagionale che vedrà al via dodici tennisti azzurri (sette uomini e cinque donne) con Sinner, Musetti e la Cocciaretto teste di serie.

Nella scorsa stagione a trionfare fu lo spagnolo Alcaraz e la polacca Jabeur; il montepremi del torneo sarà da record, visto, ovvero 65 milioni di dollari, che vuole celebrare i cinquant'anni dalla prima edizione dello slam newyorchese in cui fu introdotta la parità di retribuzione tra uomini e donne.

Dove vedere US Open 2023 in tv e streaming

Dopo 34 anni di pay tv, gli US Open tornano in chiaro per gli appassionati in Italia. Una novità targata SuperTennis, che si è aggiudicata i diritti sullo Slam newyorkese per 5 anni in esclusiva. La TV della Federazione Italiana Tennis e Padel aggiunge dunque un altro tassello alla sua già ricchissima programmazione, iniziata 15 anni fa, e che di anno in anno si è andata ad arricchire. Archiviato il prologo delle qualificazioni, lunedì prenderanno ufficialmente il via gli incontri dei tabelloni principali dello slam americano, con tanti azzurri protagonisti, e ovviamente non solo loro.

Oltre che sul canale lineare, SuperTennis trasmetterà lo Us Open anche attraverso la tecnologia HbbTV (acronimo di Hybrid Broadcast Broadband TV) che permetterà, ai possessori di Smart TV sul digitale terrestre, di accedere ad altri 3 campi contemporaneamente, premendo

il tasto verde del telecomando: in questo modo si aprirà una schermata mosaico (in gergo landing page) nella quale lo spettatore – con l’ausilio delle frecce presenti sul telecomando – potrà spostarsi per selezionare uno dei 3 campi, offerti quindi in aggiunta a quello contestualmente trasmesso in diretta sul canale lineare. Questi ulteriori tre canali rimarranno accesi 24 ore su 24: una volta terminati i live, inizierà infatti una programmazione di differite, esattamente come sul canale lineare. Per tutte le altre sfide c’è sempre SuperTenniX che coprirà live fino a 9 campi al giorno contemporaneamente. Sulla piattaforma di streaming (servizio gratuito per tutti i tesserati FITP) saranno disponibili on demand i principali match, gli highlights, le interviste e tanti altri contenuti esclusivi.

La programmazione quotidiana di SuperTennis inizierà da Roma. Alle 13:30 e alle 16:45, appuntamento con gli studi di ‘SuperTennis Today Speciale US Open, dove gli specialisti di SuperTennis analizzeranno e commenteranno i principali temi del torneo affiancati da un nutrito team di talent composto, tra gli altri, dalle novità Barbara Rossi e Filippo Baldi così come da Gianni Ocleppo, Diego Nargiso, Giorgio Galimberti e Francesco Elia. Lo spazio delle 16:45 introdurrà essenzialmente la giornata che sta per iniziare, ‘passando il testimone’ allo studio di New York, situato all'interno dell'Arthur Ashe Stadium, il campo principale di Flushing Meadows: uno studio di continuità che, tra un match e l’altro, accoglierà in diretta ospiti e protagonisti, con interviste, collegamenti e il materiale esclusivo degli inviati di SuperTennis. Gli incontri saranno a partire alle 17 ora italiana e che proseguirà con la sessione serale il cui inizio è fissato all'una della notte. (fonte: Gazzetta dello Sport)