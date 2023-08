Sinner-De Minaur, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Masters 1000 Toronto

Presentazione e come seguire in tv e streaming l'ultimo atto del Masters 1000 canadese, che vedrà opposti l'azzurro e l'australiano: quattro i precedenti che hanno sempre prevalere il tennista altoatesino, l'ultimo nel 2022 nel torneo di Madrid (terra rossa).

Questa sera alle ore 22 (le 16 locali) sul campo principale, si disputerà il match Sinner-De Minaur valevole per la finale del Masters 1000 di Toronto, in corso di svolgimento sui campi del "Sobeys Stadium".

Nella settimana canadese, il tennista italiano ha avuto la meglio su Berrettini, Murray (ritirato prima di giocare), Monfils e Paul, mentre l'australiano ha sconfitto Norrie, Diallo, Fritz, Medvedev e Davidovich Fokina. Sono quattro i precedenti tra i due protagonisti odierni, con Sinner avanti per 4-0, grazie ai successi al Next Gen Atp Finals 2019, Sofia 2020, Australian Open 2022 e Masters 1000 di Madrid 2022.

Dove vedere Sinner-De Minaur in tv e streaming

La sfida tra Sinner-De Minaur si potrà seguire sui canali Sky Sport Summer (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.203), con telecronaca a cura della giornalista Elena Pero e con il commento tecnico dell'ex tennista Paolo Lorenzi.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

La finale di Toronto si potrà seguire anche in chiaro su Supertennis (canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64), alle ore 9 di lunedì 14 e in replica alle ore 14.30.