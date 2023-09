ATP 500 Pechino, Arnaldi vola al secondo turno. Stop invece per Sonego

Mattinata agrodolce per i tennisti azzurri impegnati nell'ATP 500 di Pechino. Arriva infatti la vittoria per Matteo Arnaldi che vola così al secondo turno, in attesa di conoscere il suo avversario tra Jarry e Tstisipas. Stop invece per Lorenzo Sonego che perde al terzo set

Matteo Arnaldi conquista il secondo turno all'ATP 500 di Pechino. Dopo aver superato le qualificazioni ai danni di Galan e Vukic, stamattina è stata la volta di J.J. Wolf. Il tennista sanremese si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-2 e ora attende uno tra Tsitsipas e Jarry. Arriva invece lo stop per Lorenzo Sonego, che non è riuscito a completare la rimonta su Ugo Humbert che vince 7-5, 3-6, 6-0.

Arnaldi supera Wolf e continua a salire in classifica

Una vittoria che mette in risalto tutte le qualità di Matteo Arnaldi, quella su J.J. Wolf all'ATP 500 di Pechino. Sul piano del punteggio non c'è stata mai davvero partita. I due break maturati dall'azzurro in avvio di match hanno subito indirizzato il risultato finale, con l'americano visibilmente nervoso sul finale. La differenza l'ha fatta sicuramente la resa al servizio, che ha portato l'81% punti con la prima e 75% con la seconda. Wolf ha provato a togliere il tempo all'azzurro salendo spesso a rete, senza però particolare successo (6 su 13).

Non sorprende più la crescita di Arnaldi nelle ultime settimane. Se il rovescio lungo linea è da sempre il suo colpo migliore, inizia a incidere in maniera pesante anche con il dritto, che trova profondità e toglie il tempo agli avversari. Il servizio in slice completa un quadro tecnico estremamente interessante.

Una crescita che si riflette anche in termini di classifica. Con la vittoria di oggi è già virtualmente al numero 42 del ranking, con la possibilità di entrare in top 40 in caso di passaggio ai quarti di finale. Una prospettiva niente male per Arnaldi, che aveva cominciato l'anno alla posizione numero 134. Il suo obiettivo era entrare in top 50, già ampiamente raggiunto.

La strada di Arnaldi all'ATP 500 di Pechino può essere ancora lunga, la sfida al secondo turno con Jarry o Tsitsipas non deve certamente spaventare se queste sono le premesse.

Stop al primo turno per Lorenzo Sonego con Humbert

Esito non altrettanto positivo invece per Lorenzo Sonego, che deve arrendersi al primo turno dell'ATP 500 di Pechino a Ugo Humbert. I primi due set sono stati piuttosto equilibrati tanto nel punteggio quanto in termini statistici, per due giocatori che fanno della lotta la loro principale caratteristica. La vittoria del secondo parziale da parte di Sonego poteva far pensare all'ennesima rimonta, che però viene spenta sul nascere. Impressionante il dato del 100% di punti vinti con la prima di servizio dal francese nel terzo set, che ha tolto ogni possibilità a Lorenzo.

Si è così concretizzata la rivincita da parte di Humbert dopo l'incredibile sconfitta arrivata a Montecarlo. In quell'occasione Sonego annullò ben 4 match point al tennista transalpino sul 5-4 del terzo set, prima di chiudere in rimonta con il punteggio di 3-6, 7-5, 7-5.

Una stagione complicata per Lorenzo Sonego, che ha negli ottavi al Roland Garros il suo miglior risultato. Sicuramente il suo livello non è quello mostrato nel 2021 quando era arrivato al numero 21 delle classifiche mondiali, ma neanche l'attuale numero 59. Ci sono ancora alcuni tornei per recuperare punti e convinzione in questo finale di stagione, per poi pensare al 2024.