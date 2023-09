Coppa Davis, Fognini e Berrettini raggiungono il gruppo a Bologna

I grandi assenti per l'Italia di Coppa Davis, Fabio Fognini e Matteo Berrettini si sono recati questa mattina a Bologna. Servirà anche il loro sostegno agli azzurri quest'oggi per battere il Cile e restare in vita nel gruppo A con il Canada e la Svezia.

A poche ore dell'inizio della sfida decisiva di Coppa Davis tra Italia e Cile, valida per il gruppo A di Bologna in cui gli azzurri sono con le spalle al muro. Qualsiasi risultato diverso dal 3-0 a nostro favore potrebbe voler dire eliminazione. Cile e Canada infatti si affronteranno nell'ultima giornata con i nord americani già ampiamente qualificati. A quel punto basterebbe una vittoria per 2-1 dei cileni a far passare loro invece di noi.

Fognini e Berrettini in loco. Intanto Volandri scegli Arnaldi

I due grandi assenti, Matteo Berrettini causa terribile infortunio accusato agli Us Open e Fabio Fognini, dopo le vicende legate alla mancata convocazione si sono recati a Bologna. L'intento è quello di sostenere gli azzurri in un match decisivo per il futuro. Da poco sono state ufficializzate le formazioni. Matteo Arnaldi aprirà le danze, come ampiamente previsto contro Cristian Garin. Il secondo singolare vedrà Lorenzo Sonego affrontare Nicolas Jarry.

Fuori Lorenzo Musetti!

E' il numero due d'Italia, ma non sorprende la scelta di lasciarlo fuori quest'oggi. Lorenzo Musetti sembra essere ritornato nel 'vortice' in cui era sprofondato a inizio anno quando andò in sud-America a cercare fiducia e finì col perderla ancora di più. Vedremo come reagirà nei prossimi appuntamenti il carrarino, l'impressione è che serva una rivisitazione tecnica del suo gioco. Troppo remissivo l'azzurro per il talento che si ritrova. Così facendo rischia di buttare al vento un braccio di cui se ne sono viste ben poche copie nel circuito mondiale di tennis.

Classifica provvisoria Girone A:

Canada 2/0 6/0

Cile 1/0 3/0

Italia 0/1 0/3

Svezia 0/2 0/6

A parità di incontri vinti, contano i giochi vinti.