Coppa davis, Italia-Canada 0-1: Sonego perde da Galarneau

Lorenzo Sonego ha ceduto per 7-6 6-4 ad Alexis Galarneau. Il Canada porta a casa così il primo punto, molto a sorpresa, contro gli azzurri a Bologna nel girone A di Coppa Davis. Adesso Musetti-Diallo da dentro o fuori, con il doppio che sarà insidioso.

Inizia male l'avventura in Coppa Davis 2023 per gli azzurri, Lorenzo Sonego ha ceduto per 7-6(8) 6-4 ad Alexis Galarneau. Risultato a sorpresa, nonostante il canadese abbia dimistrato di poter tranquillamente giocare a questi livelli. Adesso tutto il peso sulle spalle di Lorenzo Musetti che deve battere Gabriel Diallo per impattare sull'1 pari e riconsegnare al doppio il verdetto della sfida.

Un set iniziato bene...

Un break conquistato nel settimo gioco sembrava avesse spianato la strada al torinese, che però al momento di chiudere il primo set ha subito il controbreak e ha finito per cedere il parziale al tiebreak. Il gioco decisivo è stato molto tirato, con l'azzurro che ha avuto 2 set point e ha ceduto 10 punti a 8 al canadese.

Male nel secondo

Nel secondo parziale Sonego ha subito il break sul quinto gioco, sul 2-2. Poi si è fatto massaggiare la coscia usufruendo del medical timeout e successivamente non è più riuscito ad avvicinarsi a palla break. Il canadese era alle prime armi a questi livelli, considerando che aveva giocato il primo match nel circuito Atp a Toronto un mese fa perdendo al terzo da Francisco Cerundolo. Insomma, una brutta sconfitta che adesso non lascia possibilità di appello all'Italia, serve vincere il prossimo singolare.