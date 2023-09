Coppa Davis, Italia-Cile 1-0: successo in rimonta di Matteo Arnaldi

Dopo 2 ore e 20 minuti Matteo Arnaldi batte Cristian Garin col punteggio di 2-6 6-4 6-3 e regala all'Italia il primo punto nella sfida, decisiva, contro il Cile. Adesso in campo Lorenzo Sonego contro Nicolas Jarry. L'Italia deve, ricordiamo vincere 3-0.

Matteo Arnaldi ha portato a casa una grande partita contro Cristian Garin col punteggio di 2-6 6-4 6-2 in 2 ore e 10 minuti. Il tennista sanremese regala quindi il punto del vantaggio all'Italia, nonché la prima vittoria in questo girone A di Coppa Davis. Adesso toccherà a Lorenzo Sonego portare a casa la vittoria, che sarebbe fondamentale a dir poco per la qualificazione alla Final-8 di Malaga.

Un grandissimo match ribaltato da Arnaldi, soprattutto dopo il primo parziale perso 6-2 con due break conquistati dal cileno. Nel secondo è stato bravo a rimanere avanti nel punteggio, concedendo poco nei suoi turni di battuta e sfruttando sul 5-4 il primo grande passaggio a vuoto del cileno. Garin ha infatti commesso 3 errori gratuiti nel decimo gioco del secondo set e ha ceduto il parziale per 6-4.

Nel terzo set l'ago della bilancia è stato il quarto gioco, durato la bellezza di diciotto minuti e vinto dall'azzurro sul servizio del cileno. A quel punto l'inerzia era del tutto dalla parte di Arnaldi, che nel gioco precedente si era salvato da 0-30 sul proprio servizio. Matteo che ha poi portato fino alla fine il break, non sfruttando tre match point sul 5-2 ma chiudendo agevolmente nel gioco successivo.

Un grande esordio in singolare dunque in Coppa Davis per il ligure, lui che aveva giocato il doppio contro il Canada insieme a Simone Bolelli perdendo al tiebreak decisivo del terzo set contro Pospisil-Galarneau.