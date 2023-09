Coppa Davis, Italia-Cile 2-0: impresa di Sonego! Ma non basta ancora...

Un'altra vittoria di cuore, testa, fisico di Lorenzo Sonego cava letteralmente le castagne dal fuoco all'Ital-Davis nel gruppo A. Il torinese viene fuori da un match pazzesco, durato 2 ore e 45 minuti contro Nicolas Jarry annullandogli 4 match point e chiudendo col punteggio di 3-6 7-5 6-4! Solito infinito orgoglio di Sonni che riporta l'Italia in corsa per un posto alla Final-8 di Malaga. Adesso ci sarà un fondamentale doppio, che ci dirà se l'Italia avrà il destino-qualificazione nelle proprie mani o meno.

Una partita senza logica

Quella compiuta da Lorenzo Sonego ha i dogmi dell'impresa. Il primo set si è chiuso 6-3 con due break, per la verità un punteggio che sarebbe potuto molto facilmente essere più severo. Nel secondo è il torinese a brekkare per primo, portando avanti il vantaggio fino al 4-3. Nell'ottavo gioco qualche errore di troppo riporta in parità Jarry che si porta sopra 5-4 e manda l'azzurro a servire per rimanere, fondamentalmente, in Davis. Lì, il miracolo. L'azzurro salva 4 match point, di cui il primo con Jarry che ha avuto un passante di dritto abbastanza comodo in diagonale e impatta sul 5-5.

Nell'undicesimo gioco è il cileno a regalare qualcosa di troppo, con Sonego che inizia a leggere meglio il servizio poderoso di Jarry. C'è un altro break e l'inerzia della partita gira completamente. Sul 6-5 Sonego vince un altro game complicato in cui è stato 30-30 e porta a casa il parziale. Nel terzo arriva il break nel terzo gioco e viene portato fino in fondo da un Sonego che, come sempre, si esalta in questi palcoscenici quando è sfavorito. Grande freddezza nell'ultimo gioco, dopo che sul 5-3 aveva avuto già un match point sul servizio di Jarry.

Non è finita! Serve anche la vittoria in doppio

Difficile da accettare, ma se i cileni vincono il doppio restano super-favoriti per superare il girone A di Bologna ai danni dell'Italia. In quel caso, gli basterebbe battere il Canada (già eliminato) nella giornata di domani e, indipendentemente dal risultato di Italia-Svezia, i ragazzi di Capitan Massù sarebbero a Malaga a giocarsi la Final-8.