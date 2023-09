Djokovic-Medvedev, dove vedere finale US Open 2023 LIVE: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Djokovic-Medvedev. Il match è in programma il 10 settembre e vale come atto conclusivo dello Slam statunitense. Il serbo è alla ricerca del quarto titolo a New York, il russo del secondo.

La finale del tabellone US Open 2023, quarto e ultimo torneo del Grande Slam di questa stagione tennistica (che ha luogo sul cemento di New York), sarà Djokovic-Medvedev. Il serbo, testa di serie n°2, ha sconfitto nell'ordine il francese Alexandre Mueller, lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, il connazionale Laslo Djere, il qualificato croato Borna Gojo e gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton. Il suo avversario russo (n°3 del seeding), invece, ha avuto la meglio sull'ungherese Attila Balazs (ranking protetto), gli australiani Christopher O'Connell e Alex De Minaur, l'argentino Sebastian Baez, il connazionale Andrey Rublev e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il confronto tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev è al suo quindicesimo atto, con il primo che è in vantaggio per 9-5 nei precedenti. Per il tennista di Belgrado si tratta della trentaseiesima finale a livello Slam (23 successi e 12 sconfitte); il nativo di Mosca, invece, è alla sua quinta (una vinta e tre perse).

Djokovic-Medvedev, US Open 2023: dove vedere e orario della finale

Djokovic-Medvedev è in programma domenica 10 settembre, come secondo incontro sull'Arthur Ashe Stadium, non prima delle 22.00 italiane (16.00 locali, al termine della finale di doppio femminile). E' visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212.

Inoltre c'è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go e SuperTenniX (sia da PC che da smartphone). Per i possessori di Smart TV, premendo il tasto verde del telecomando, si aprirà una schermata mosaico e si potranno selezionare altri tre campi oltre a quello già trasmesso in diretta sul canale.

I precedenti tra Djokovic e Medvedev