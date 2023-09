Dove vedere Arnaldi-Karatsev, ATP 250 di Zhuhai Live: Diretta tv, streaming gratis e orario

La presentazione e tutte le informazioni utili per seguire Arnaldi-Karatsev, match di primo turno dell'ATP 250 di Zhuhai. Il match è in programma nella notte di mercoledì o giovedì. Chi vince incontrerà il vincente della sfida tra Murray e il cinese Mo

Matteo Arnaldi sfiderà Aslan Karatsev nel primo turno dell'ATP 250 di Zhuhai. Dopo lo stop a causa della Pandemia, la Cina torna a ospitare i grandi tornei di tennis. Il sorteggio del tabellone principale ha visto Matteo Arnaldi finire nella parte bassa del tabellone, presidiata dal britannico Cameron Norrie. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili e dove vedere Arnaldi-Karatsev.

ATP 250 Zhuhai, dove vedere Arnaldi-Karatsev

Il match di primo turno tra Matteo Arnaldi e Aslan Karatsev si disputerà nella tarda notte di mercoledì 20 o giovedì 21 settembre. Sarà possibile seguire la diretta televisiva del match gratis su Supertennis (Canale 64 del digitale terrestre o 212 di Sky).

Supertennis detiene per intero i diritti del torneo. Per seguire tutte le partite dell'ATP 250 di Zhuhai è disponibile la piattaforma Supetennix, previo abbonamento oppure gratis per i tesserati FITP.

Arnaldi alla ricerca del primo titolo ATP sfida il russo Karatsev

Nell'anno delle prime volte per Matteo Arnaldi manca la più importante, il primo titolo ATP. Dopo l'incredibile esperienza in Coppa Davis che lo ha visto assoluto protagonista nelle sfide con Cile e Svezia, Arnaldi vorrà ritoccare ulteriormente il suo best ranking. L'ATP 250 di Zhuhai rappresenta un'ottima occasione per continuare a crescere e magari cercare il primo acuto in carriera. Le prime due teste di serie del torneo sono Karen Khachanov e Cameron Norrie, rispettivamente numero 1 e 2 del seeding.

Come è facile immaginare, non ci sono precedenti tra Arnaldi e Karatsev. Il russo ha vissuto una stagione non positiva fino a questo momento. L'acuto è arrivato nel Master 1000 di Madrid dove si è spinto fino in semifinale, sconfitto poi dal tedesco Struff in tre set. Sarà sicuramente una partita estremamente interessante dove entrambi faranno viaggiare la pallina.