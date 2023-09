Rafael Nadal: "Ho fatto tutto il possibile". E lancia la frecciatina a Djokovic

Dopo un lungo periodo di silenzio, torna a parlare Rafael Nadal. Lo spagnolo che ormai è fermo dagli scorsi Australian Open ha rilasciato una lunga intervista all'emittente spagnola Movistar Plus. Il focus principale è ovviamente sul suo ritorno in campo, ma lancia una frecciatina a Novak Djokovic

Fermo da oltre sette mesi sul campo, lontano anche dai microfoni dei giornalisti. Rafael Nadal ha vissuto un 2023 lontano dai riflettori, alla ricerca della miglior condizione fisica per tornare più forte il prossimo anno. Tra una partita a golf e una gita in barca, il suo pensiero numero uno rimane comunque il tennis. Dopo un lungo silenzio è tornato a parlare pubblicamente, rilasciando una lunga intervista all'emittente spagnola Movistar Plus.

Nadal: "Vorrei tornare ed essere competitivo"

Soltanto qualche giorno fa Toni Nadal, zio e mentore di Rafa, aveva confermato il rientro del maiorchino agli Australian Open 2024. Nadal si è sottoposto lo scorso giugno a un intervento chirurgico per risolvere il problema al muscolo psoas sinistro. Altri cinque mesi fuori e l'ultima partita disputata proprio a Melbourne, quando perse al secondo turno da McDonald. Il rientro è quindi adesso più vicino, ma consapevole di quello che potrà essere il suo rendimento al rientro nel circuito. "Il mio obiettivo non è tornare a vincere il Roland Garros o gli Australian Open. I tifosi non devono confondersi. Sono molto consapevole in che momento della mia vita mi trovo. Poi le cose possono cambiare da un momento all'altro".

E dire che Rafael Nadal non è nuovo a questo tipo di imprese. Soltanto un anno e mezzo fa si presentava agli Australian Open 2022 reduce da un altro brutto infortunio. Nessuno pensava potesse tornare a raggiungere grandi risultati, e invece sappiamo tutti come è andata la storia. Vittoria a Melbourne contro Medvedev sotto di due e set e break e quattordicesimo Roland Garros in bacheca. Gli viene chiesto se alla luce di quello che ha fatto - 22 titoli Slam e oltre 90 titoli - possa dirsi soddisfatto della sua carriera. "Non sono frustrato. Così è per una semplice ragione. Perché credo di aver fatto tutto il possibile nelle mie possibilità affinché le cose andassero nel miglior modo possibile per me".

Nadal e la frecciatina a Djokovic: "Ha vinto grazie alla sua frustrazione"

Non soltanto un bilancio della propria carriera, ma anche l'occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il giornalista Juanma Castano osserva come sia difficile essere frustati con un palmares di vittorie del suo livello. Ed è proprio a questo punto che Rafael Nadal lancia una vera e propria frecciatina a Novak Djokovic. "Si che si può, per esempio credo che Novak lo vive in una maniera più intensa di me. Per lui aver mancato il Grande Slam è una frustrazione più grande"

𝗟𝗼𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗹𝗮𝗺.



"Creo que Djokovic lo vive de una manera más intensa. Para él, hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo".



📺 #NADALenMovistarPlus, con @juanmacastano, a las 21:45 en 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐥𝐮𝐬+ (dial 𝟳).

Parola che sembrano arrivate al momento giusto. Soltanto qualche giorno infatti era stato lo stesso Novak Djokovic a tirare in ballo Rafael Nadal, ma anche Roger Federer, durante la conferenza stampa in Coppa Davis. "A livello personale non so quanto mi mancano, ma a livello sportivo sono sicuro che Roger e Rafa mancano molto al tennis. Parliamo di due giocatori che sono leggende del tennis, due atleti che hanno lasciato un'eredità immensa allo sport in generale. Non so quanto mi mancano, a dire il vero, almeno in campo". Una rivalità che rimarrà per sempre nella storia di questo sport, e che si arricchisce seppur in minima parte di un altro piccolo tassello.

Rafael Nadal conclude l'intervista facendosi un augurio in vista del suo ritorno. "A metà novembre vorrei avere la chiarezza per chiedermi dove sono, come sto fisicamente e come sta la lesione. Vivo giorno per giorno con l'illusione di darmi l'opportunità di avere l'opzione di decidere."