US Open 2023, Djokovic conquista la semifinale e infrange un nuovo record

Dopo l'assenza negli ultimi due anni a causa delle restrizioni vaccinali, Novak Djokovic torna agli US Open e fa nuovamente la storia. La semifinale conquistata ai danni del tennista americano Taylor Fritz non è solamente uno step verso il successo finale, ma gli vale un altro record nella sua incredibile carriera e pone un ulteriore elemento a suo favore nell'infinito dibattito su chi sia il miglior tennista di sempre

Novak Djokovic infrange un nuovo record. Con la semifinale agli US Open conquistata ai danni di Taylor Fritz, il tennista serbo ha conquistato la semifinale Slam numero 47, mai nessuno come lui. Il record precedente apparteneva a Roger Federer, fermo a quota 46 e impossibilitato a ritoccare il risultato

US Open 2023, Djokovic conquista la semifinale Slam numero 47: è un nuovo record

Una vittoria quella ai danni di Taylor Fritz che vale doppio per Novak Djokovic. La semifinale degli US Open conquistata dal tennista serbo è infatti la numero 47 della sua incredibile carriera, mai nessun giocatore era riuscito a spingersi così oltre. Il record apparteneva fino a ieri a Roger Federer fermo a quota 46, dopo aver disputato l'ultima semifinale Slami agli Australian Open del 2020, persa proprio contro Djokovic. Completa il podio di questa particolare classifica Rafael Nadal, fermo a quota 38.

Il dibattito sul GOAT probabilmente non avrà mai davvero una fine, ma quello che sta facendo Djokovic in termini di successi sul campo e di record infranti è sicuramente un forte indizio per stabilire chi è il migliore di sempre.

Djokovic supera Taylor Fritz e vola in semifinale agli US Open

Continua senza particolari difficoltà la missione americana per Novak Djokovic, alla caccia dello Slam numero 24 della carriera. Il tennista serbo ha conquistato la semifinale agli US Open, superando con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-4 l'americano e beniamino di casa Taylor Fritz. Non c'è mai stata davvero partita tra i due giocatori, con l'americano che ha perso il servizio complessivamente sei volte nel corso dell'intero match. Troppa differenza negli scambi da fondo, con il serbo in controllo e pronto a cambiare il gioco con il rovescio lungo linea che toglieva tempo a Fritz e lo costringeva a recuperi impossibili.

Il cammino di Djokovic verso la conquista degli US Open parla però ancora americano, in semifinale infatti affronterà il più giovane e talentuoso Ben Shelton. A soli 20 anni e al suo primo anno tra i professionisti, Shelton conquista la prima semifinale Slam della carriera ai danni del connazionale Frances Tiafoe, sconfitto con il punteggio di 6-2, 3-6, 7-6, 6-2.