Arnaldi-Rublev, dove vedere Atp Vienna 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Arnaldi-Rublev. L'incontro è in programma oggi 26 ottobre e vale per il secondo turno del 500 austriaco. Chi vince se la vedrà, nei quarti di finale, con Zverev.

Matteo Arnaldi prosegue il suo cammino nell'Atp Vienna 2023, protagonista assieme all'altro 500 in questa settimana tennistica (che si disputa sul cemento indoor). L'azzurro (n°46 Atp) ha raggiunto gli ottavi di finale dopo aver battuto, nel primo turno, lo spagnolo Albert Ramos Vinolas. Lo sfidante di Arnaldi sarà Andrey Rublev, n°3 del seeding; il russo ha avuto la meglio, all'esordio, sull'australiano Alexei Popyrin. Non essendoci precedenti tra i due, Arnaldi-Rublev sarà una prima volta assoluta.

Arnaldi-Rublev, Atp Vienna 2023: dove vedere e orario

Arnaldi-Rublev è in programma oggi giovedì 26 ottobre, come primo incontro sul Center Court a partire dalle ore 11.45. E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c'è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).