Nardi-Thiem, dove vedere Atp Anversa 2023 LIVE: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Nardi-Thiem. Il match è in programma il 16 o il 17 ottobre e vale per il primo turno del 250 belga. Chi vince se la vedrà, nel prossimo match, con uno tra Hanfmann e un qualificato.

Luca Nardi affronterà Dominic Thiem nel primo turno dell'Atp Anversa 2023. Il 250 belga è uno dei tornei che hanno luogo in questa settimana tennistica, assieme al 250 di Stoccolma e al 500 di Tokyo; i primi due si disputano sul cemento indoor, il secondo su quello all'aperto. L'azzurro (n°131 Atp) ha ricevuto una wild card dagli organizzatori per accedere al tabellone principale. Il suo avversario austriaco, n°86, è reduce dalla sconfitta al secondo turno nel Challenger di Bratislava 2. Il confronto Nardi-Thiem è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Nardi-Thiem, Atp Anversa 2023: dove vedere e orario

Nardi-Thiem è in programma lunedì 16 o martedì 17 ottobre, con campo e orario ancora da stabilire. E' visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212. Inoltre c'è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go, SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).