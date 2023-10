Shelton-Karatsev, dove vedere finale Atp Tokyo 2023 LIVE: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Shelton-Karatsev. Il match è in programma il 22 ottobre e vale come atto conclusivo del 500 giapponese. Lo statunitense cerca il suo primo titolo Atp, il russo il quarto.

La finale dell'Atp Tokyo 2023, torneo 500 giapponese che ha luogo in questa settimana tennistica (assieme ai 250 di Anversa e Stoccolma), sarà Shelton-Karatsev. Il primo evento sopracitato si disputa sul cemento all'aperto, i secondi su quello indoor. Lo statunitense (n°19 Atp) ha raggiunto l'ultimo atto sconfiggendo il qualificato nipponico Taro Daniel, l'australiano Jordan Thompson e i connazionali Tommy Paul e Marcos Giron (qualificato). Il suo avversario russo, n°50, ha avuto la meglio sullo statunitense Frances Tiafoe, il cinese Zhizhen Zhang, l'australiano Alex De Minaur e la wild card giapponese Shintaro Mochizuki.

Il confronto Shelton-Karatsev è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due. Per il tennista di Atlanta si tratta della prima finale assoluta a livello Atp; il nativo di Vladikavkaz, invece, è alla sua quinta (tre vinte e una persa).

Shelton-Karatsev, Atp Tokyo 2023: dove vedere e orario della finale

Shelton-Karatsev è in programma domenica 22 ottobre, come secondo incontro sul Colosseum non prima delle 09.30 italiane (16.30 locali, al termine della finale di doppio). E' visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212. Inoltre c'è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go, SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).