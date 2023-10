Sinner-Tiafoe, dove vedere Atp Vienna 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Tiafoe. Il match è in programma oggi 27 ottobre e vale per i quarti di finale del 500 austriaco. Chi vince se la vedrà, nel penultimo atto del torneo, con uno tra Zverev e Rublev.

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale dell'Atp Vienna 2023. L'azzurro, testa di serie n°2, sfiderà Frances Tiafoe dopo aver sconfitto lo statunitense Ben Shelton e il connazionale Lorenzo Sonego nei primi due turni. Lo statunitense (n°7 del seeding) ha guadagnato l'accesso ai quarti usufruendo del ritiro del britannico Daniel Evans e avendo la meglio sul francese Gael Monfils (ranking protetto). Il confronto Sinner-Tiafoe è al suo quarto atto, con l'italiano che è in vantaggio per 2-1 nei precedenti.

Sinner-Tiafoe, Atp Vienna 2023: dove vedere e orario

Sinner-Tiafoe è in programma oggi venerdì 27 ottobre, come quarto incontro sul Center Court a partire dalle ore 14.00 (al termine di Zverev-Rublev). E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c'è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Sinner e Tiafoe