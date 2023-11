Dove vedere Atp Finals 2023, streaming gratis e diretta Rai, Sky Sport o Supertennis?

Presentazione e come seguire in tv e streaming le Atp Finals, in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour di Torino. Per i colori azzurri presenti Jannik Sinner, sorteggiato nel gruppo verde con Djokovic, Tsitsipas e Rune, mentre in quello rosso Alcaraz, Medvedev, Zverev e Rublev.

Dal 12 al 19 novembre al "Pala Alpitour" di Torino si disputeranno le Atp Finals, con i migliori otto tennisti del circuito mondiale che si sfideranno nel capoluogo piemontese.

Per i colori azzurri presenti Jannik Sinner, sorteggiato nel gruppo verde con Djokovic, Tsitsipas e Rune, mentre in quello rosso Alcaraz, Medvedev, Zverev e Rublev. Per il tennista altoatesino l'esordio sarà domenica 12 (ore 14.30) contro il greco: il regolamento prevede che nella seconda giornata di sfideranno i due vincenti e i due perdenti dell'esordio. Nella scorsa stagione a trionfare fu il serbo Djokovic, che in finale sconfisse il norvegese Ruud per 7-5, 6-3.

Atp Finals, il calendario della prima giornata (singolare e doppio)

Domenica 12 novembre (girone verde)

Ore 12 – Dodig/Krajicek vs Gonzalez/Molteni

Ore 14.30 – Sinner vs Tsitsipas

Ore 18.30 – Gonzalez/Roger Vasselin vs Granollers/Zeballos

Ore 21 – Djokovic vs Rune

Lunedì 13 novembre (girone rosso)

Ore 12 – Koolhof/Skupsi vs Hijikata/Kubler

Ore 14.30 – Alcaraz vs Zverev

Ore 18.30 – Bopanna/Ebden vs Ram/Salisbury

Ore 21 – Medvedev – Rublev

Dove vedere Atp Finals in tv e streaming

I match delle Atp Finals saranno visibili in chiaro su Rai 2, compreso lo streaming gratuito su RaiPlay, ma solamente uno al giorno. Possibilità di seguire settimana torinese, su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 205), con una full immersion quotidiana, dalle ore 11.30 del mattino fino a mezzanotte, con gli studi pre e post match live dal campo di gioco, un’edizione quotidiana di Sky Sport 24 dalla Lounge di Intesa Sanpaolo al Pala Alpitour, oltre a collegamenti dal Fan Village e dai campi di allenamento del Circolo della Stampa Sporting.

Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV.

Sul canale Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 del decoder Sky) invece sarà proposta di un incontro al giorno alle ore 23, incluso anche sul sito ufficiale del canale (supertennis.tv) e tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).