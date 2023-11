Fognini-Humbert, dove vedere semifinale Atp Metz 2023 LIVE: DIRETTA tv gratis, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Fognini-Humbert. L'incontro è in programma il 10 novembre e vale come penultimo atto del 250 francese. Chi vince affronterà, nella finale del torneo, uno tra Shevchenko e Herbert.

Fabio Fognini continua il suo percorso nell'Atp Sofia 2023 (cemento indoor). L'azzurro, n°147 Atp, ha ricevuto una wild card e affronterà Ugo Humbert nella semifinale del 250 francese. Il confronto Fognini-Humbert vanta un solo precedente, vinto dal tennista nativo proprio di Metz.

Il ligure, nei primi tre match, ha sconfitto il brasiliano Thiago Seyboth Wild, il kazako Alexander Bublik e il connazionale Lorenzo Sonego. Il transalpino, testa di serie n°4, ha avuto la meglio sul tedesco Dominic Thiem e il qualificato e connazionale Harold Mayot (dopo il bye ricevuto all'esordio).

Fognini-Humbert, Atp Metz 2023: dove vedere in tv e streaming gratis

Fognini-Humbert è in programma venerdì 10 novembre, come terzo incontro sul Center Court, non prima delle ore 18.00 (al termine di Shevchenko-Humbert). E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212).

Inoltre c'è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Il precedente tra Fognini e Humbert