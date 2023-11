Musetti-Draper, dove vedere Atp Sofia 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv gratis, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Musetti-Draper. L'incontro è in programma oggi 8 novembre e vale per gli ottavi di finale del torneo 250 bulgaro. Chi vince affronterà, nei quarti, uno tra Ilkel e Purcell.

Lorenzo Musetti comincia il suo percorso nell'Atp Sofia 2023 (cemento indoor). L'azzurro, testa di serie n°1, ha ricevuto un bye all'esordio e sfiderà Jack Draper nel secondo turno del 250 francese. Il britannico (n°82 Atp), invece, ha avuto la meglio sul tedesco Maximilian Marterer. Il confronto Musetti-Draper vanta un solo precedente, vinto dal tennista nativo di Sutton.

Musetti-Draper, Atp Sofia 2023: dove vedere in tv e streaming gratis

Musetti-Draper è in programma oggi mercoledì 8 novembre, come quinto incontro sul Center Court, non prima delle 17.00 italiane (18.00 locali, al termine di Ilkel-Purcell). E' visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212. Inoltre c'è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go, SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Il precedente tra Musetti e Draper