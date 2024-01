Dove vedere Australian Open 2024, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Presentazione, tabellone e come seguire il primo Slam stagionale in programma a Melbourne (Australia) dal 14 al 28 gennaio e che vedrà al via 128 giocatori e 128 giocatrici. Per i colori azzurri al via tredici tennisti (sette in campo maschile e sei in quello femminile).

Dal 14 al 28 gennaio sui campi in cemento (outdoor) del "Melbourne Park" si disputeranno gli Australian Open, primo Slam stagionale, giunti all'edizione numero 112 e che nella scorsa stagione furono vinti dal serbo Djokovic che in finale vinse contro il greco Tsitsipas con il punteggio di 6-3, 7-6 , 7-6.

Per i colori azzurri al via tredici tennisti (sette uomini e sei donne), con Sinner e Musetti rispettivamente teste di serie numero 4 e 25, mentre in campo femminile la Paolini è numero 26 del seeding. Al vincitore del torneo andranno €1.945.700, al finalista invece €1.065.500.

Australian Open 2024, il calendario del torneo

1° turno maschile e femminile: domenica 14, lunedì 15 e martedì 16

2° turno maschile e femminile: mercoledì 17 e giovedì 18

3° turno maschile e femminile: venerdì 18 e sabato 20

Ottavi di finale maschili e femminili: domenica 21 e lunedì 22

Quarti di finale maschili e femminili: martedì 23 e mercoledì 24

Semifinali femminili: giovedì 25

Semifinali maschili: venerdì 26

Finale femminile: sabato 27 (si giocherà anche la finale di doppio maschile)

Finale maschile: domenica 28 (si giocherà anche la finale di doppio femminile)

Dove vedere Australian Open 2024 in tv e streaming

Gli Australian Open 2024 saranno visibili sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canale 210 e 211 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire il torneo in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma altre opzioni saranno rappresentate da TIMVISION, Sky Go, NOW e Discovery +.

Australian Open 2024, il tabellone

PARTE ALTA

(1) Djokovic vs (Q) Prizmic

Popyrin vs (WC) Polmans

Hanfmann vs Monfils

Murray vs (30) Etcheverry

(20) Mannarino vs Wawrinka

Shevhchenko vs Munar

O’Connell vs Garin

Bautista Agut vs (16) Shelton

(12) Fritz vs Diaz Acosta

Carballes Baena vs Gojo

Marozsan vs Cilic

(Q) Sweeny vs (22) F. Cerundolo

(25) Musetti vs Bonzi

(WC) Duckworth vs Van Assche

Vukic vs Thompson

Berrettini vs (7) Tsitsipas

(4) Sinner vs van de Zandschulp

(Q) De Jong vs Cachin

Galan vs (WC) Kubler

Wolf vs (26) Baez

(17) Tiafoe vs Coric

Machac vs (LL) Mochizuki

Tabilo vs (Q) Kovacevic

Altmaier vs (15) Khachanov

(10) de Minaur vs Raonic

Arnaldi vs (WC) Walton

Kotov vs Rinderknech

(Q) Cobolli vs (18) Jarry

(29) Korda vs (Q) Kopriva

Halys vs (Q) Harris

Euvanks vs Daniel

Seyboth Wils vs (5) Rublev

PARTE BASSA

(6) Rune vs Nishioka

Djere vs (WC) Cazaux

Fils vs Vesely

Safiullin vs (28) Griekspoor

(21) Humbert vs (Q) Goffin

Zhang vs Coria

Shapovalov vs (Q) Mensik

(Q) Jasika vs (9) Hurkacz

(13) Dimitrov vs Fucsovics

Ofner vs Kokkinakis

Marterer vs Borges

Lestienne vs (23) Davidovich Fokina

(27) Auger-Aliassime vs Thiem

Muller vs (Q) Grenier

(WC) Kypson vs Ruusuvuori

(Q) Atmane vs (3) Medvedev

(6) Zverev vs Koepfer

Kwon vs (Q) Klein

(WC) McCabe vs Michelsen

Zapata Miralles vs (32) Lehecka

(19) Norrie vs Varillas

Lajovic vs (Q) Zeppieri

Purcell vs (Q) Valkusz

Ramos-Vinolas vs (11) Ruud

(14) Paul vs Barrere

Giron vs Draper

Kecmanovic vs Watanuki

Hijikata vs (24) Struff

(31) Bublik vs (Q) Nagal

McDonald vs (WC) Shang

Evans vs Sonego

Gasquet vs (2) Alcaraz

Ottavi teorici

[1] N. Djokovic vs [16] B. Shelton

[12] T. Fritz vs [7] S. Tsitsipas

[4] J. Sinner vs [15] K. Khachanov

[10] A. De Minaur vs [5] A. Rublev

[8] H. Rune vs [9] H. Hurkacz

[13] G. Dimitrov vs [3] D. Medvedev

[6] A. Zverev vs [11] C. Ruud

[14] T. Paul vs [2] C. Alcaraz