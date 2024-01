Ranking Atp, Sinner si avvicina al terzo posto di Medvedev. Grandi passi avanti per Cobolli e Zeppieri

Dopo la vittoria agli Australian Open, il tennista azzurro Jannik Sinner si avvicina al terzo posto di Daniil Medvedev. Piccoli passi avanti per Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, mentre grande balzo di Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri, rispettivamente al numero 76 e 110.

Dopo il grandissimo trionfo agli Australian Open del tennista azzurro Jannik Sinner, capace di vincere in finale sotto di due set contro il russo Medvedev, la nuova classifica del ranking Atp fa sorridere il campione altoatesino, sempre numero 4 del mondo, ma con un margine più ridotto rispetto ai primi tre, ovvero Djokovic, Alcaraz e lo stesso russo.

Nella Top Ten ben balzo in avanti (+ 3 posizioni) dello statunitense Fritz che ora è avanzato al numero 9, mentre il greco Tsitsipas hanno fatto tre passi indietro ed ora è al decimo posto. Un piccolo passo in avanti (+1) anche per il danese Rune (numero 7) e il polacco Hurkacz (+1 anche lui), ora ottavo. Rimangono stabili anche il tedesco Zverev (5) e il russo Rublev (6). Per i colori azzurri ottimi passi avanti anche per Cobolli che dal numero 100 è passato al 76 e Zeppieri da 133 a 110.

Ranking Atp, la Top Ten

1 Novak Djokovic (SRB) 9855

2 Carlos Alcaraz (ESP) 9255

3 Daniil Medvedev 8765

4 Jannik Sinner (ITA) 8310

5 Andrey Rublev 5050

6 Alexander Zverev (GER) 5030

7 Holger Rune (DEN) 3685 (+1)

8 Hubert Hurkacz (POL) 3540 (+1)

9 Taylor Fritz (USA) 3195 (+1)

10 Stefanos Tsitsipas (GRE) 3025 (-3)

Ranking Atp, la Top Ten azzurra

4 Jannik Sinner 8310

26 Lorenzo Musetti 1480 (+2)

38 Matteo Arnaldi 1111 (+3)

46 Lorenzo Sonego 1010

76 Flavio Cobolli 738 (+24)

102 Fabio Fognini 605 (+1)

110 Giulio Zeppieri 559 (+23)

116 Luca Nardi 548 (+3)

124 Matteo Berrettini 512

135 Luciano Darderi 491 (-7)