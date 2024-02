Dove vedere Atp Doha, streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Presentazione e come seguire in tv e streaming il torneo qatariota in programma dal 19 al 24 febbraio e che vedrà la presenza di tre tennisti azzurri, ovvero Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri. I russi Rublev e Khachanov, prime due teste di serie.

Da lunedì 19 a sabato 24 febbraio sarà in programma il torneo Atp di Doha (cemento outdoor) al "Khalifa International Tennis and Squash Complex".

Ai nastri di partenza tre tennisti azzurri, ovvero Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri, con quest'ultimo che ha raggiunto i due connazionali vincendo due turni di Qualificazione contro il qatariota Nawaf e il bosniaco Dzumhur.

Il main draw è composto da ventotto tennisti dove Rublev, Khachanov, Humbert e Bublik, salteranno il primo turno grazie al Bye a loro disposizione, in quanto prime quattro teste di serie. Mancheranno invece le stelle Nadal e Medvedev, che sono stati costretti a dare forfait per problemi fisici.

Dove vedere Atp Doha in tv e streaming

Il torneo Atp di Doha sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Tennis (ch. 203) e il canale dedicato in esclusiva, ossia il 251. Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. In streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Durante i tornei della settimana, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Atp Doha, il calendario

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO – LIVE dalle ore 12:00 (primo turno)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO – LIVE dalle ore 12:00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO – LIVE dalle ore 12:00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO – LIVE dalle ore 12:00 (quarti di finale)

VENERDÌ 23 FEBBRAIO – LIVE dalle ore 13:30 (semifinali)

SABATO 24 FEBBRAIO – LIVE dalle 15:00 (finale)