Sonego-Dimitrov, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Atp Rotterdam

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra l'azzurro e il bulgaro, valevole per il primo turno del torneo Atp di Rotterdam, che si disputerà oggi non prima delle ore 13. Un solo precedente che risale allo scorso mese al primo turno degli Australian Open, con successo dell'altoatesino.

Mercoledì 14 febbraio non prima delle ore 13 (campo principale) si disputerà il match Sonego-Dimitrov, valevole per il primo turno del torneo Atp di Rotterdam (cemento indoor), che vedrà il tennista azzurro ritornare in campo dopo l'eliminazione al secondo turno degli Australian Open contro Alcaraz in quattro set. Il tennista bulgaro invece la scorsa settimana ha raggiunto la finale del torneo Atp di Marsiglia, dove ha perso contro il francese Humbert per 6-4, 6-3.

Nessun precedente tra i due protagonisti odierni e chi avrà la meglio, nel secondo turno (giovedì 15) sfiderà l'ungherese Fucsovics, che ieri ha sconfitto il connazionale Marozsan per 7-6 (5), 6-1.

Dove vedere Sonego-Dimitrov in tv e streaming

Il match Sonego-Dimitrov sarà visibile in esclusiva e in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder) e Sky Sport (ch. 251). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno), tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

